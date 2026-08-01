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'Godts in gesprek met Paris Saint-Germain; Ajax vraagt megasom'

Joram
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Paris Saint-Germain heeft zich officieel gemeld bij Ajax voor Mika Godts. Dat melden transferjournalist Fabrizio Romano en Voetbal International. De Franse topclub ziet in de 21-jarige Belg een belangrijke versterking en is inmiddels met de Amsterdammers in gesprek over een mogelijke transfer.

Volgens Romano heeft Godts onlangs een persoonlijk onderhoud gehad met PSG-adviseur Luis Campos. De Portugees, die een grote rol speelt binnen het sportieve beleid van de Champions League-winnaar, zou de vleugelaanvaller hebben overtuigd van het project in Parijs.

Voetbal International bevestigt de belangstelling en meldt dat Ajax alleen bereid is mee te werken bij een uitzonderlijk hoog bod. De club mikt naar verluidt op een transfersom van ongeveer zestig miljoen euro voor Godts, die nog tot medio 2029 vastligt.

Dat Godts vrijdag opdook op een luchthaven in Porto zorgde voor de nodige speculaties, maar een overstap naar FC Porto is niet aan de orde. Zijn aanwezigheid in Portugal zou verband houden met een ontmoeting met Campos, die in de buurt van Porto woont.

Ajax weet volgens VI dat Godts zich momenteel in het buitenland bevindt voor gesprekken met PSG. Daarnaast zouden ook andere Europese topclubs de ontwikkeling van de Belg nauwlettend in de gaten houden.

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