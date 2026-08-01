'Godts in gesprek met Paris Saint-Germain; Ajax vraagt megasom'

Paris Saint-Germain heeft zich officieel gemeld bij Ajax voor Mika Godts. Dat melden transferjournalist Fabrizio Romano en Voetbal International. De Franse topclub ziet in de 21-jarige Belg een belangrijke versterking en is inmiddels met de Amsterdammers in gesprek over een mogelijke transfer.

Volgens Romano heeft Godts onlangs een persoonlijk onderhoud gehad met PSG-adviseur Luis Campos. De Portugees, die een grote rol speelt binnen het sportieve beleid van de Champions League-winnaar, zou de vleugelaanvaller hebben overtuigd van het project in Parijs.

Voetbal International bevestigt de belangstelling en meldt dat Ajax alleen bereid is mee te werken bij een uitzonderlijk hoog bod. De club mikt naar verluidt op een transfersom van ongeveer zestig miljoen euro voor Godts, die nog tot medio 2029 vastligt.