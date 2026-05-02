Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"
Mika Godts is meerdere keren aangeboden bij FC Barcelona, maar de Catalanen hebben momenteel geen interesse in de Belg. Dat zegt transferjournalist Matteo Moretto bij Radio Marca als de Ajax-uitblinker ter sprake komt.
"Ik zal je nog iets vertellen, de naam van Mika Godts, de vleugelspeler van Ajax, is vaak gevallen", onthult Moretto bij het Marca-radioprogramma La Pizarra de Quintana. "Hij is erg goed, zeer getalenteerd, en is al meerdere keren aan Barça aangeboden."
Volgens Moretto zijn de Catalanen echter op zoek naar een ander profiel. De jonge Belg past niet in het plaatje van de aanstaande kampioen van Spanje. "Barça wil deze optie op dit moment niet verder uitwerken", aldus Moretto. "Ze zien het niet zitten. Ze geven de voorkeur aan een profiel met veel meer ervaring, een winnaarsprofiel."
FC Barcelona was niet de enige geïnteresseerde. Ook enkele Engelse topclubs zoals Manchester United, Arsenal en Chelsea zouden de Belg nog altijd volgen. Zijn contract in de Johan Cruijff Arena loopt nog tot medio 2029.
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"
Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand
Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"
Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, dat kan toch niet in Oranje?"
Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."
Wilco van Schaik waarschuwt: "Nacompetitie kan de prullenbak in"
Kieft: "Erehaag PSV sportief, maar tegelijk zeer pijnlijk voor Ajax"
Oscar Gloukh belooft beterschap: "Ik had verwacht meer te spelen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Sterkhouder keert terug in de basis
Driessen overtuigd van nieuwe Ajax-trainer: "Belangrijkste kandidaat"
Geruchten rondom Ajax-speler ontkracht: "Een broodjeaapverhaal"
Wint Ajax ook van PSV? Bookmaker BetMGM pakt uit met fraaie odds
Heftig noodweer dreigt topper tussen Ajax en PSV te verstoren
Ajax spreekt met Premier League-trainer: "Één van de kandidaten"
Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"
Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"
Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"
Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"
Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"
Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"
PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"
Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"
Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"
'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'