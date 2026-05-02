Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"

Sara
bron: Radio Marca
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts is meerdere keren aangeboden bij FC Barcelona, maar de Catalanen hebben momenteel geen interesse in de Belg. Dat zegt transferjournalist Matteo Moretto bij Radio Marca als de Ajax-uitblinker ter sprake komt.

"Ik zal je nog iets vertellen, de naam van Mika Godts, de vleugelspeler van Ajax, is vaak gevallen", onthult Moretto bij het Marca-radioprogramma La Pizarra de Quintana. "Hij is erg goed, zeer getalenteerd, en is al meerdere keren aan Barça aangeboden." 

Volgens Moretto zijn de Catalanen echter op zoek naar een ander profiel. De jonge Belg past niet in het plaatje van de aanstaande kampioen van Spanje. "Barça wil deze optie op dit moment niet verder uitwerken", aldus Moretto. "Ze zien het niet zitten. Ze geven de voorkeur aan een profiel met veel meer ervaring, een winnaarsprofiel."

FC Barcelona was niet de enige geïnteresseerde. Ook enkele Engelse topclubs zoals Manchester United, Arsenal en Chelsea zouden de Belg nog altijd volgen. Zijn contract in de Johan Cruijff Arena loopt nog tot medio 2029.

Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws