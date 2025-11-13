'Godts kan in winter mogelijk koffers pakken voor megatransfer'

Mika Godts kan tijdens de winterse transferperiode mogelijk een overstap maken naar AS Roma. Dat meldt Leggo, een lokale krant uit Rome, die wordt geciteerd door RomaPress . Volgens Leggo staat de linksbuiten van Ajax in de belangstelling van de Italiaanse club, die zich wil versterken in de voorhoede.

Belgische linksbuiten is een bijzonder interessante speler voor trainer Gasperini. Hij heeft een profiel waar AS Roma erg enthousiast over is. Ze houden hem ook al een tijdje in de gaten.'

Volgens Leggo zetten de recente ontwikkelingen rond Godts AS Roma aan tot actie. De Belg heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2029, maar het lijkt erop dat hij mogelijk alvast zijn koffers kan gaan inpakken voor een avontuur in Italië.