Het laatste Ajax Nieuws
'Godts kan in winter mogelijk koffers pakken voor megatransfer'
Mika Godts Foto: © BSR Agency
Mika Godts kan tijdens de winterse transferperiode mogelijk een overstap maken naar AS Roma. Dat meldt Leggo, een lokale krant uit Rome, die wordt geciteerd door RomaPress. Volgens Leggo staat de linksbuiten van Ajax in de belangstelling van de Italiaanse club, die zich wil versterken in de voorhoede.
Belgische linksbuiten is een bijzonder interessante speler voor trainer Gasperini. Hij heeft een profiel waar AS Roma erg enthousiast over is. Ze houden hem ook al een tijdje in de gaten.'
Volgens Leggo zetten de recente ontwikkelingen rond Godts AS Roma aan tot actie. De Belg heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2029, maar het lijkt erop dat hij mogelijk alvast zijn koffers kan gaan inpakken voor een avontuur in Italië.
Laatste nieuws
'Godts kan in winter mogelijk koffers pakken voor megatransfer'
Rafael van der Vaart stellig: "Die moet je niet naar Ajax halen"
Andy van der Meijde gefileerd: "Is hier een storende factor"
Oud-hockeyster steunt Heitinga: "Durfde zijn droom na te jagen"
Frans van Seumeren hard voor Ajax: "Hadden ze moeten houden!"
Oud-Ajacied krijgt gelijk in rechtbank: "Nog 1,2 miljoen euro"
Koeman gaat mogelijk stoppen bij Oranje: "Denk aan nabije toekomst"
'Oud-Ajacied in opspraak geraakt en ontkent lachgasverslaving'
Simonis reageert op mogelijke stap naar Ajax: "Hij regelt dat"
Gertjan Verbeek nieuwe trainer Ajax? "Laat ze het lekker uitzoeken"
Meer nieuws
De Ligt en De Jong reageren op Ajax-drama: "Niet leuk om te zien"
Rafael van der Vaart was PSV-fan: "Ik krijg er nog kippenvel van"
'Steven Bergwijn ging vreemd met jongedame en trouwt er nu mee'
Bosz sprak over terugkeer bij Ajax: "Denk dat hij mij niet wilde"
Weghorst moet vanwege fitheidsprobleem toch afhaken bij Oranje
Reiziger over openstaande vacature: "Een belletje van Ajax?"
Halsema boos op Derksen: "Dat neemt ze me ontzettend kwalijk"
'Ajax hoeft niet op komst Huiberts te hopen ondanks AZ-vertrek'
"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"
Brobbey mee naar WK? "Bij Ajax kwam het er niet uit, maar..."
Ouder nieuws
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"
Derksen: "Niet van opkijken als ze die trainer bij Ajax droppen"
Ajax kon Eriksen en Blind gratis strikken: "Zo aan de kant gezet"
Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"
Voormalig Ajax-talent is spoorloos: "Hij is verslaafd geraakt"
Perez hard: "Van de 22 is er maar één kwaliteitsspeler bij Ajax"
Hans Kraay junior geeft Ajax transferadvies: "Die jongen volgen"
Alders krijgt lof ondanks nederlaag: "Is écht een goede speler"
Arie Haan ziet: "Ajax heeft geen verdedigers die kunnen koppen"
Video’s
"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"
Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"
Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"
Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"
Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"
Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"
Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"
0 reacties