Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Godts kan in winter mogelijk koffers pakken voor megatransfer'

Arthur
bron: Leggo
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts kan tijdens de winterse transferperiode mogelijk een overstap maken naar AS Roma. Dat meldt Leggo, een lokale krant uit Rome, die wordt geciteerd door RomaPress. Volgens Leggo staat de linksbuiten van Ajax in de belangstelling van de Italiaanse club, die zich wil versterken in de voorhoede.

Belgische linksbuiten is een bijzonder interessante speler voor trainer Gasperini. Hij heeft een profiel waar AS Roma erg enthousiast over is. Ze houden hem ook al een tijdje in de gaten.'

Volgens Leggo zetten de recente ontwikkelingen rond Godts AS Roma aan tot actie. De Belg heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2029, maar het lijkt erop dat hij mogelijk alvast zijn koffers kan gaan inpakken voor een avontuur in Italië.

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
