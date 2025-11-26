'Godts kan weinig goed meer doen': "De beelden zeggen alles"

Mika Godts valt dit seizoen bij Ajax, dat een matige periode doormaakt, regelmatig op met doelpunten en assists. Afgelopen weekend tegen Excelsior kon de Belg echter niet imponeren en leek hij mee te gaan in de malaise. Ook zijn werkethiek liet te wensen over, blijkt uit beelden die Alex Pastoor nogmaals onder de aandacht brengt.

De analist en voetbaltrainer benadrukt dat Godts juist in deze moeilijke fase moet opstaan en alles moet geven op het veld. "Jij bent een van de spelers die iets kan, je bent goed in de één-tegen-één." Bij Rondo laten ze beelden zien van een aanval van Ajax tegen Excelsior in de vijftiende minuut. "Let maar eens op hem," voegt Pastoor toe.

In het fragment beweegt Ajax richting het doel van keeper Stijn van Gassel, terwijl Godts traag achter de bal aanloopt. Wanneer Anton Gaaei een voorzet geeft, staat de Belgische linksbuiten nog zeker 25 meter van het doel verwijderd. "Waar ben je?" vraagt Pastoor zich af. Daarna start Excelsior een counter, waarbij veel Amsterdammers achter de bal aan rennen. "Godts die dribbelt terug, hij levert geen bijdrage." Zodra Ajax weer in balbezit komt, blijft de linksbuiten zichtbaar traag om zich bij de aanval te voegen.

"En dit gaat nog wel even door," vervolgt Pastoor. "Niet veel later komt er een voorzet bij de tweede paal, waar hij achteraan sprint. Dan denk ik: daar had je al moeten staan om hem binnen te koppen. Bij het aanvallen verwacht je toch dat de voorste drie zo hongerig zijn als het maar kan." Ook Youri Mulder reageert verbaasd: "Deze beelden zeggen alles. Je móét sprinten."