Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts kent zwaktepunt: "Trainers hebben dat ook tegen me gezegd"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Mika Godts tegenover Bart van Rooij
Mika Godts tegenover Bart van Rooij Foto: © BSR Agency

Mika Godts werd verkozen tot talent van Johan Cruijff Talent van de Maand in november. De Belg blijft nuchter onder de uitverkiezing. In november scoorde de jonge Belg liefst drie keer. 

"Ik ben tevreden met de stappen die ik zet, want dat is wat iedereen wil zien", zegt Godts in gesprek met ESPN. Godts wil van het voorspelbare karakter van sommige van zijn acties af. "Ik denk dat afwisseling het belangrijkste is, en daar ben ik stappen in aan het zetten."

"Trainers hebben dat ook tegen me gezegd", is de buitenspeler eerlijk. "Vroeger ging ik vaak buitenom, maar dat ben ik minder gaan doen. Ik moet dat gewoon blijven afwisselen." 

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mohamed Salah als reserve van Liverpool FC

'Oud-Ajacied in gesprek gespot met Liverpool-ster Mohamed Salah'

0
Fred Grim

Grim ziet ster terugkeren tegen Feyenoord: "Zijn mogelijkheden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd