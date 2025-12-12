Godts kent zwaktepunt: "Trainers hebben dat ook tegen me gezegd"

Mika Godts werd verkozen tot talent van Johan Cruijff Talent van de Maand in november. De Belg blijft nuchter onder de uitverkiezing. In november scoorde de jonge Belg liefst drie keer.

"Ik ben tevreden met de stappen die ik zet, want dat is wat iedereen wil zien", zegt Godts in gesprek met ESPN. Godts wil van het voorspelbare karakter van sommige van zijn acties af. "Ik denk dat afwisseling het belangrijkste is, en daar ben ik stappen in aan het zetten."

"Trainers hebben dat ook tegen me gezegd", is de buitenspeler eerlijk. "Vroeger ging ik vaak buitenom, maar dat ben ik minder gaan doen. Ik moet dat gewoon blijven afwisselen."