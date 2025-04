Godts krijgt advies: "Daar valt nog flink wat winst te boeken"

Ajax is na 29 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie en Mika Godts is één van de revelaties bij de club uit Amsterdam. Sam Planting ziet echter ook nog wel een aantal verbeterpunten bij de Belgische buitenspeler.

"Want voor een linksbuiten met zó'n sterke dribbelactie in de benen, laat zijn rendement nog wat te wensen over", schrijft hij op de website van ESPN. "Sterker, na een aardige seizoensstart op dat vlak heeft Godts sinds december aantoonbaar moeite om al die knappe individuele acties in goals of assists om te zetten", aldus Planting, die ziet dat Godts 'geen stijf rechtsbenige linksbuiten' is.

"De Belgische technicus toont bij zijn aannames, wegdraaien en sleep- en kapbewegingen geregeld dat hij óók in de linker veel balgevoel bezit. Toch valt er op afrondend vlak nog flink wat winst te boeken met het 'chocoladebeen' van het Ajax-talent", vervolgt hij. "Godts lijkt zich zelf ook bewust dat hij met zijn linker nog wel eens de bal verkeerd raakt op een beslissend moment. Hierdoor zien we hem in afrondende situaties geregeld iets té graag voor een oplossing met de rechtervoet willen gaan", besluit Planting.