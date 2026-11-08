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Godts krijgt drie onvoldoendes van Franse media: "Veel te timide"

Thomas
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts heeft zaterdagavond geen sterke indruk achtergelaten bij Paris Saint-Germain. De voormalig aanvaller van Ajax mocht in de basis beginnen tegen Troyes AC, maar kon tijdens de moeizame 1-0 overwinning nauwelijks zijn stempel drukken. De Franse media zijn dan ook kritisch op het optreden van de Belgische vleugelspeler.

Le Parisien deelt Godts een 4 uit en ziet een duidelijk verschil met zijn eerdere optredens. "Nadat hij in zijn twee voorgaande optredens in de Ligue 1 zijn eerste twee doelpunten had gescoord, oogde de Belgische aanvaller deze wedstrijd veel te timide", schrijft het medium. "Hij moet beter presteren."

Ook Maxi Foot is niet onder de indruk en beoordeelt de oud-Ajacied met een 4. "De vleugelspeler, die in zijn recente wedstrijden veelbelovende prestaties liet zien, was vanavond (zaterdagavond, red.) minder prominent aanwezig. De Belg had te weinig impact op zijn linkerflank en was niet betrokken bij de meeste gevaarlijke aanvallen van PSG."

CulturePSG komt eveneens met een onvoldoende. "Levendig, maar niet briljant", luidt het oordeel. "Hij maakte weinig verschil op de linkerflank, maar slaagde er wel goed in om de bal onder druk te controleren." 

Godts vertrok afgelopen zomer voor een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro bij Ajax en staat na elf wedstrijden voor PSG op twee doelpunten en twee assists.

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