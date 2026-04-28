Mika Godts krijgt transferadvies: "Vijftig of zestig miljoen"

Youri Mulder en Jon Dahl Tomasson denken dat Mika Godts nog niet klaar is voor een transfer naar een topcompetitie. De aanvaller van Ajax maakt een goed seizoen door en zou interesse van grote clubs hebben gewekt.

Godts is dit seizoen de absolute uitblinker bij Ajax. Naar verluidt zitten er zaterdag bij de wedstrijd tegen PSV scouts van topclubs op de tribune om de Belgische vleugelaanvaller van dichtbij te bekijken.

Volgens Mulder zou een stap naar de top nog wel te vroeg zijn voor Godts. "Hij doet het wel goed, maar het is nog niet supergoed. Ik denk dat hij nog wat stappen kan zetten voordat hij echt naar de top in Europa zou kunnen", oordeelt hij in Rondo van Ziggo Sport.

Ronald de Boer rekent op een vertrek van de Belg. “Zijn cijfers spreken voor zich. Hij is in mijn ogen de enige Ajacied op dit moment die verschilmaker is. Als je dit laat zien, zijn er echt wel clubs", voorspelt hij. "Hij gaat misschien ook denken. Als een club vijftig of zestig miljoen gaat betalen, gaat Ajax ook denken.”