Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts krijgt transferadvies: "Vijftig of zestig miljoen"

Max
bron: Ziggo Sport
Youri Mulder en Jon Dahl Tomasson denken dat Mika Godts nog niet klaar is voor een transfer naar een topcompetitie. De aanvaller van Ajax maakt een goed seizoen door en zou interesse van grote clubs hebben gewekt. 

Godts is dit seizoen de absolute uitblinker bij Ajax. Naar verluidt zitten er zaterdag bij de wedstrijd tegen PSV scouts van topclubs op de tribune om de Belgische vleugelaanvaller van dichtbij te bekijken.

Volgens Mulder zou een stap naar de top nog wel te vroeg zijn voor Godts. "Hij doet het wel goed, maar het is nog niet supergoed. Ik denk dat hij nog wat stappen kan zetten voordat hij echt naar de top in Europa zou kunnen", oordeelt hij in Rondo van Ziggo Sport

Ronald de Boer rekent op een vertrek van de Belg. “Zijn cijfers spreken voor zich. Hij is in mijn ogen de enige Ajacied op dit moment die verschilmaker is. Als je dit laat zien, zijn er echt wel clubs", voorspelt hij. "Hij gaat misschien ook denken. Als een club vijftig of zestig miljoen gaat betalen, gaat Ajax ook denken.”

Daar sluit Tomasson zich bij aan. "Hij is er nog niet klaar voor om de strijd aan te gaan in een topcompetitie", verwacht de Deen, die wel verwacht dat Godts komende zomer al een transfer gaat maken. "Want Nederland blijft een opleidingsland. Als hij deze zomer al vertrekt, heeft hij tijd nodig bij zijn volgende club."

Wat raadt de voormalig spits Godts aan? "Ik zie hem wel in Spanje spelen, want daar heb je als aanvaller iets meer ruimte", weet hij. "Maar wie betaalt daar dat bedrag van vijftig of zestig miljoen euro? Zo'n club is er daar niet, dan moet je bijna naar Engeland gaan. En dan krijg je te maken met een heel andere intensiteit."

Gerelateerd:
Sergio Arribas

'Ajax houdt interesse in Spanjaard (24), concurrentie moordend'

0
Dies Janse

'Club Brugge zet Janse bovenaan wensenlijstje na miljoenentransfer'

0
Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

0
Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

0
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax houdt interesse in Spanjaard (24), concurrentie moordend'

'Club Brugge zet Janse bovenaan wensenlijstje na miljoenentransfer'

Ajax legt talent vast: "We hebben vertrouwen in een mooie toekomst"

Ajax-erehaag voor PSV? "Kunt het niet maken om het niet te doen"

Hans Kraaij junior duidelijk: "Hij is denk ik geschikt voor Ajax"

Aad de Mos kijkt vooruit op Ajax-PSV: "Vind Ajax niet zo stabiel"

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws