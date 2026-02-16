Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts krijgt opbouwende kritiek: "Dat moet hij nog verbeteren"

Joram
bron: Dit Was Het Weekend
Mika Godts en Rayane Bounida
Mika Godts en Rayane Bounida Foto: © BSR Agency

Mika Godts maakt dit seizoen grote indruk bij Ajax en kan rekenen op lof van Kenneth Perez en Karim El Ahmadi. De Belgische aanvaller is met twaalf doelpunten en acht assists momenteel de meest productieve speler van de Eredivisie. Zaterdag scoorde hij opnieuw twee treffers in de 4-1-zege op Fortuna Sittard.

El Ahmadi ziet in Godts een van de weinige constante factoren in een wisselvallig Ajax. "Ik vind hem wel heel goed. Ook op de momenten dat Ajax heel slecht speelde, was hij een van degenen die een oplossing of actie had. En de ruimtes die gecreëerd worden, komen doordat er drie mensen van de tegenstander met hem bezig zijn", zegt hij bij Dit was het Weekend op ESPN.

Toch plaatst Perez een kanttekening bij de ontwikkeling van de Belg. Volgens de analist moet Godts mentaal stabieler worden tijdens wedstrijden. "Zijn dieptepunt was AZ-uit (6-0). Wat hij nog kan verbeteren is dat hij zich niet uit de wedstrijd moet laten slaan. Hij lijkt me een speler die veel van die rouwmomenten heeft."

Gerelateerd:
Dick Lukkien

Lukkien over Ajax-target: "Zie hem graag stap in Nederland maken"

0
Maher Carrizo

Ajax-aanwinst stapt op vliegtuig en is onderweg naar Amsterdam

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts Kenneth Perez Karim El Ahmadi
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties