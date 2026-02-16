Godts krijgt opbouwende kritiek: "Dat moet hij nog verbeteren"

Mika Godts maakt dit seizoen grote indruk bij Ajax en kan rekenen op lof van Kenneth Perez en Karim El Ahmadi. De Belgische aanvaller is met twaalf doelpunten en acht assists momenteel de meest productieve speler van de Eredivisie. Zaterdag scoorde hij opnieuw twee treffers in de 4-1-zege op Fortuna Sittard.

El Ahmadi ziet in Godts een van de weinige constante factoren in een wisselvallig Ajax. "Ik vind hem wel heel goed. Ook op de momenten dat Ajax heel slecht speelde, was hij een van degenen die een oplossing of actie had. En de ruimtes die gecreëerd worden, komen doordat er drie mensen van de tegenstander met hem bezig zijn", zegt hij bij Dit was het Weekend op ESPN.

Toch plaatst Perez een kanttekening bij de ontwikkeling van de Belg. Volgens de analist moet Godts mentaal stabieler worden tijdens wedstrijden. "Zijn dieptepunt was AZ-uit (6-0). Wat hij nog kan verbeteren is dat hij zich niet uit de wedstrijd moet laten slaan. Hij lijkt me een speler die veel van die rouwmomenten heeft."