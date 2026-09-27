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Godts krijgt vrijheid bij Van Bommel: "Zelfs als ze niet lukken"

Thomas
bron: RTBF
Mika Godts na zijn doelpunt voor België
Mika Godts na zijn doelpunt voor België Foto: © Pro Shots

Mika Godts kan tevreden terugkijken op zijn eerste optreden onder de nieuwe Belgische bondscoach Mark van Bommel. De 21-jarige aanvaller, die afgelopen zomer Ajax verruilde voor Paris Saint-Germain, verscheen tegen Italië direct aan de aftrap en wist zijn basisplaats op te luisteren met een doelpunt.

Godts opende in Rome de score voor de Rode Duivels en was ook daarna betrokken bij verschillende gevaarlijke momenten. Vooral voor rust liet België zich nadrukkelijk zien. "Intensiteit brengen, hoog druk zetten en de bal zo lang mogelijk bijhouden", vertelt Godts tegenover RTBF over de opdrachten van Van Bommel. "Dat hebben we ook gedaan, we hebben veel kansen gecreëerd."

Ook individueel kreeg de voormalig Ajacied duidelijke instructies mee van zijn nieuwe bondscoach. "Hij heeft me gevraagd om enkele kleine dingen te doen in verdedigend opzicht, in de pressing. Op aanvallend vlak zei hij me vrij te spelen, om mijn dribbels te doen en te blijven doen, zelfs als ze niet zouden lukken." Godts merkt dat Van Bommel vertrouwen in hem heeft. "Het doet deugd dat hij vertrouwen in me heeft", bevestigt de aanvaller.

Godts verscheen bovendien met een opvallend rugnummer op het veld. De aanvaller van PSG mocht tegen Italië met nummer tien spelen, hoewel hij daar zelf niet om had gevraagd. "Ik heb het niet gevraagd, maar ik ben er tevreden mee. Het is een tof nummer", knipoogt hij.

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