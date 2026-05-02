Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"

Marciano Vink kan genieten van Mika Godts. Met het WK in het vooruitzicht, is de buitenspeler op het juiste moment in topvorm. In het duel tussen Ajax en PSV wist de buitenspeler weer te scoren.

"PSV had vandaag een goede kans om te winnen, maar in de laatste seconden wist Godts, weer Godts, dat te verijdelen", begint Vink na de wedstrijd bij De Eretribune. Kan Godts mee naar het WK? "Er is wel stevige concurrentie. De laatste twee interlands speelde hij, de ene keer goed, de andere keer minder. Dus het is nog niet zeker."

Wel vindt hij dat hij het verdient. "Dat gun ik hem wel. Ik weet niet zeker of hij meegaat. Bij Oranje zou hij er in ieder geval bijzitten", stelt Vink, die genoot van zijn goal. "Dit is zo knap", stelt Vink. Hugo Borst is het daarmee eens: "Deze is nóg beter dan zijn doelpunt vorige week tegen NAC. Deze is gewoon honderd procent perfect."