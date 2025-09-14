Godts legt reden achter mindere vorm uit: "Zo ben ik teruggekomen"

Mika Godts was zaterdag de grote man bij Ajax in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle. De 20-jarige Belg tekende voor twee doelpunten en een assist en lijkt daarmee weer helemaal terug. Toch ging daar een moeilijke periode aan vooraf, waarin de aanvaller worstelde met de verwachtingen en zijn eigen vorm.

"Het was niet makkelijk. Voor de winterstop was het heel goed, alles mocht. Maar op een gegeven moment gingen de mensen wat van mij verwachten", blikt Godts openhartig terug in gesprek met De Telegraaf. "En misschien was het voor mij wel te nieuw allemaal. Ik kwam net kijken."

Hoewel hij het zwaar had, zegt Godts veel geleerd te hebben van de periode waarin het minder ging. "Hoe ik met dat soort dingen moet omgaan. Het is nooit makkelijk als je een tijd niet scoort, niet belangrijk kan zijn. Maar als jonge jongen moet je zoiets blijkbaar meemaken", legt hij uit. "Het is goed dat ik het nu al heb meegemaakt."

Om sterker terug te komen, schakelde Godts hulp in. "Ik heb goede mensen om mij heen, waaronder een mental coach. Maar ik kan ook terecht bij mijn zaakwaarnemer, een goede vriend die zeer betrokken is en die ik elke dag spreek", vertelt de aanvaller. "Ik heb natuurlijk ook mijn ouders en mijn broer met wie ik kan praten. En mijn vrouw."

Vanuit zijn directe omgeving kreeg Godts duidelijk advies: wegblijven van sociale media en focussen op zijn herstel. "Ik moest me niet zo druk maken. En mij focussen op mijn taken. Om te beginnen moest ik fit zijn. Zo ben ik teruggekomen."