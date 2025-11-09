AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Godts ligt onder vuur in België: "Wie denk je wel dat je bent?"

Thomas
bron: RTBF
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts ligt onder vuur in België na zijn herhaalde weigering om uit te komen voor de nationale beloftenploeg. De aanvaller van Ajax heeft opnieuw bedankt voor de EK-kwalificatieduels van België Onder 21, waaronder de belangrijke wedstrijd tegen Oostenrijk. Zijn keuze wordt in eigen land met groeiende ergernis ontvangen.

Godts is dit seizoen één van de lichtpuntjes bij Ajax, waar hij tot dusver vier doelpunten en vier assists liet noteren in de Eredivisie. Desondanks sloeg hij al meerdere oproepen voor de Belgische U21 over, tot frustratie van analisten en bondsvolgers. "Hij is één van de getalenteerde jongens van wie we hopen dat ze snel aan de beurt komen. Maar ik denk dat zijn afzeggingen bij de beloften een rol kunnen spelen. Op een gegeven moment kan men zeggen: ‘wie denk je wel dat je bent?’", stelt Fred Waseige bij RTBF.

Zijn collega Manuel Jous is nog harder in zijn oordeel. "Voordat men zegt dat Godts genegeerd wordt, is het goed te benadrukken dat Godts de O21 heeft genegeerd. Ik denk dat hij een heel slecht signaal afgeeft. De beloften zijn geen straf, maar een tussenstap."

Jous begrijpt niet waarom de Ajax-aanvaller telkens afzegt. "Ik snap niet dat hij de selectie systematisch weigert. We hebben nu een erg getalenteerde speler die soms ‘ja’ en soms ‘nee’ zegt. Dat geeft nooit een goed signaal aan de trainers en bondscoaches."

