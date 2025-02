Godts looft oud-Ajacied: "Ik luisterde altijd als hij wat zei"

Twee jaar geleden maakte Mika Godts de overstap van KRC Genk naar Ajax, een beslissing die zijn carrière een nieuwe wending gaf. Een belangrijke rol in deze overgang werd gespeeld door Klaas Jan Huntelaar, destijds technisch manager van de Amsterdamse club. Godts, die transfervrij zou worden bij Genk, had verschillende opties om uit te kiezen, maar het gesprek met Huntelaar bleek bepalend voor zijn keuze.

"Dat heeft hij heel goed gedaan", kijkt Godts terug. "Ik kon toen naar heel wat clubs, omdat ik transfervrij zou worden bij Genk." De beslissing om naar Ajax te gaan kwam dan ook niet zomaar, maar werd sterk beïnvloed door de benadering van Huntelaar.

Het gesprek met de voormalig spits was voor Godts overtuigend. "Dat was meteen goed. Klaas was echt top. Hij heeft mij dingen beloofd en is dat vervolgens ook nagekomen. Dat vind ik erg mooi," vertelt de linksbuiten. Het vertrouwen dat Huntelaar uitstraalde, gecombineerd met zijn rijke ervaring in het voetbal, maakte een grote indruk op Godts. "Natuurlijk heeft Klaas ook een groot verleden in het voetbal, dus ik luisterde altijd als hij wat zei. Op die manier heeft hij mij naar Ajax gehaald en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor."

Hoewel Huntelaar sinds oktober 2023 kampt met een burn-out en zijn rol bij Ajax tijdelijk is verminderd, heeft Godts nog steeds regelmatig contact met de man die hem naar Amsterdam bracht. "Soms sturen we berichtjes naar elkaar, dan is hij altijd heel kritisch, haha. Hij zegt dat ik rustiger voor het doel moet zijn, altijd bij de tweede paal moet komen of meer diepgang moet hebben. Ik heb zeker nog altijd veel aan Klaas."

Het is duidelijk dat Huntelaar, ondanks zijn persoonlijke uitdagingen, nog steeds een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling van Godts. De band tussen de twee blijft sterk, en Godts waardeert de kritische en ondersteunende adviezen van de voormalig Ajax-spits. Huntelaar is formeel nog steeds onder