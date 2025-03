Godts looft PSV'er: "Maar hij heeft niet zoveel skills als Neymar"

Neymar is Godts zijn grote idool. "Ik heb nog nooit een speler gezien met zo veel techniek. Neymar heeft niet drie, maar wel dertig trucs om tegenstanders schaakmat te zetten. Tijdens corona bekeek ik ze allemaal. Op de laptop, telefoon en tv. En dan nadoen in de tuin of op het pleintje naast de sporthal in Kampenhout", vertelt Godts in het Algemeen Dagblad.

Godts ziet die balbehandeling bij slechts een aantal voetballers nog. "Lamine Yamal heeft het, maar dan op rechts. En Noa Lang moet ik noemen. Ik vind hem echt een goede linksbuiten. Hij heeft niet zo veel skills als Neymar, maar is wel heel snel, functioneel en effectief in zijn dribbel. In de Champions League zag je dat heel goed."

Hij wil zelf zijn rendement omhoog halen. "Met vijftien goals en assists heb ik nog niet het maximale rendement gehaald, terwijl ik genoeg grote kansen heb gehad. Als ik Berghuis of Brobbey niet aanspeelde, was dat niet omdat ik per se zelf wilde scoren. Ik moet iets meer focus en overzicht in de laatste fase krijgen."

Aan zijn techniek heeft hij veel gewerkt met Gerald Vanenburg. "Leuk, individueel dat korte werk met veel balcontacten. Na twee minuten was ik al wel kapot, maar ik wilde altijd door", vertelt Godts. "Hoe hij het uitlegde en voordeed, maakte wel indruk. Zijn techniek is nog steeds heel goed. Nadat hij Ajax had verlaten, bleef ik trainen met hem."

"Ik feliciteerde hem pas met zijn nieuwe job als assistent-coach van Indonesië. Hij zei dat hij er in de zomer weer zou zijn. Dat lijkt me het perfecte moment om de draad weer op te pakken samen", sluit Godts af.