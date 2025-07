Godts lovend: "Hij maakt een goede indruk, met veel energie"

"Ik voel me thuis in Amsterdam", begint Godts in een interview met de club. Volgens de Belg kreeg hij veel steun bij het vinden van zijn plek in de Nederlandse hoofdstad. "Dat is wel belangrijk, ik was zeventien toen ik bij Ajax kwam. Je kan niet alles alleen. Mijn broer heeft me altijd geholpen, maar ook andere mensen zoals Mo."

Godts verwijst daarbij naar zijn vriend Mo, een snackbarhouder uit Weesp. "Hij is een goede en lieve man, die me veel heeft geholpen. Mo is ook wat ouder dan mij en heeft meer leeftijdservaring. Hij is echt een goede vriend geworden", vervolgt hij.

Ook zijn oudere broer Matz speelt een belangrijke rol in het leven van Godts. "We hebben een heel goede band. Zijn samen opgegroeid en hebben tot kort geleden altijd samengewoond. Nu heeft hij zelf ook een stap gemaakt en gaan we apart van elkaar wonen", vertelt de aanvaller.

Ajax staat dit seizoen opnieuw onder leiding van John Heitinga, die eerder al als hoofdtrainer fungeerde. "Toen was ik nog wel wat jonger", vertelt Godts. "Hij maakt een goede indruk, met veel energie. Het voetbal ziet er tot nu toe wel goed uit. Ik hoop dat we weer stappen kunnen zetten, met mooi voetbal en goede resultaten."