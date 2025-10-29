Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts maakt bijzondere stap in ontwikkeling: "Dat voel ik nu ook"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Mika Godts in duel met Bart van Rooij
Mika Godts in duel met Bart van Rooij Foto: © Pro Shots

Mika Godts maakte in het duel met FC Twente de 90 minuten vol. Al vaker viel dit seizoen op dat de buitenspeler er inmiddels een is van de lange adem, dat terwijl hij vorig seizoen slechts tien keer langer dan 75 minuten in het veld stond.

"Ik denk dat ik daar wel stappen in heb gezet, ik voel dat ik fitter en fitter word', vertelt Godts bij Voetbal International. Interlands met Jong België sloeg hij wel over. Belgische media snapten daar weinig van. "Ik had echt last van mijn hamstring. Vorig seizoen is ook gebleken dat als ik heel veel wedstrijden speel, ik dan moet uitkijken. Dat was nu weer het geval."

Hij let veel op zijn hamstring en hoeveel hij aan kan. "Ja, dat bedoel ik. Het zijn veel wedstrijden. Dan voel ik toch vaak dat mijn hamstrings een beetje opstijven. Maar vorig seizoen met nu is een heel groot verschil in fitheid, dat voel ik nu ook."

Gerelateerd:
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Kenneth Taylor

UEFA geeft uitsluitsel: lengte schorsing Taylor bekend gemaakt

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

0
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd