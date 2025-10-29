Godts maakt bijzondere stap in ontwikkeling: "Dat voel ik nu ook"

Mika Godts maakte in het duel met FC Twente de 90 minuten vol. Al vaker viel dit seizoen op dat de buitenspeler er inmiddels een is van de lange adem, dat terwijl hij vorig seizoen slechts tien keer langer dan 75 minuten in het veld stond.

"Ik denk dat ik daar wel stappen in heb gezet, ik voel dat ik fitter en fitter word', vertelt Godts bij Voetbal International. Interlands met Jong België sloeg hij wel over. Belgische media snapten daar weinig van. "Ik had echt last van mijn hamstring. Vorig seizoen is ook gebleken dat als ik heel veel wedstrijden speel, ik dan moet uitkijken. Dat was nu weer het geval."

Hij let veel op zijn hamstring en hoeveel hij aan kan. "Ja, dat bedoel ik. Het zijn veel wedstrijden. Dan voel ik toch vaak dat mijn hamstrings een beetje opstijven. Maar vorig seizoen met nu is een heel groot verschil in fitheid, dat voel ik nu ook."