Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."
Mika Godts heeft voor het eerst gereageerd op het mislopen van een plek in de WK-selectie van België. De aanvaller van Ajax liet via Instagram weten teleurgesteld te zijn, maar benadrukte tegelijkertijd begrip te hebben voor de beslissing van bondscoach Rudi Garcia.
"De selectie is bekend geworden. De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en die respecteer ik volledig", aldus Godts. De twintigjarige Belg geeft aan dat hij de nationale ploeg ondanks zijn afwezigheid volledig blijft steunen. "Bij voetbal hoort competitie. Soms ervaar je dat vanaf de tribune of vanuit huis. Ik zal de Rode Duivels met heel mijn hart steunen, zoals ik dat ook zou doen in de kleedkamer of op de bank."
De buitenspeler benadrukt dat het teambelang voor hem altijd voorop staat. "Of ik er nou bij ben of niet, de keuzes van de trainer zijn altijd met de beste bedoelingen voor het team. Die zal ik ook altijd respecteren. Het team komt altijd als eerst."
Daarnaast maakt Godts duidelijk dat hij zich niet uit het veld laat slaan door de teleurstelling. "Zodat ik klaar ben als het team me nodig heeft", schrijft hij over zijn ambitie om hard te blijven werken richting een volgende kans bij de Rode Duivels.
Dat Godts buiten de WK-selectie viel, zorgde bij veel volgers voor verbazing. De aanvaller beleeft een sterk seizoen bij Ajax en is in de Eredivisie bij meer doelpunten betrokken dan welke andere speler ook. Mede daardoor wordt hij nadrukkelijk gelinkt aan een mogelijke toptransfer in de komende zomerperiode. Eerder meldde Het Laatste Nieuws dat Godts mogelijk moeite zou hebben gehad met een reserverol binnen de Belgische selectie.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Wint Ajax van SC Heerenveen? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds
Cruijff ontkent: "Geen mondeling akkoord met welke trainer dan ook"
Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken
Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"
Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."
'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'
Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"
Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"
Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"
Rots verwacht volle bak tegen PSV: "Daar geloof ik niets van"
Ilai Grootfaam sneert na kampioenschap met Feyenoord naar Ajax
Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Dat hebben ze dit seizoen minder"
Vink raadt Ajacied transfer aan: "Zou een hele mooie stap zijn"
'Ajax bereikt mondelinge overeenkomst met nieuwe hoofdtrainer'
Garcia meldt drie twijfelgevallen voor duel met SC Heerenveen
Gertjan Verbeek duidelijk: "Ik zie hem niet bij Ajax terechtkomen"
Groot minpunt 'Ajax-target' aangestipt: "Was een dealbreaker"
SC Heerenveen kent twee twijfelgevallen voor wedstrijd tegen Ajax
Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"
Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie
Rijkhoff reageert na nederlaag: "Ik heb echt van hem genoten"
'Nederlandse arbiter gearresteerd in Engeland, streep door WK'
"Zouden het niet erg vinden als FC Twente met een punt weg gaat"
'Ajax wil zich gaan versterken met voormalig Real Madrid-talent'
Ryan Babel verbaast zich over topclubs: "De lat ligt nu lager"
Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27
Schreuder houdt rekening met doemscenario: "Dan worden we 5e"
Belgen discussiëren over Mika Godts: "In een matige competitie"
DHI-Klinieken Vergelijken: Waar Zit Nou Eigenlijk Het Verschil?