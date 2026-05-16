Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."

Mika Godts
Mika Godts

Mika Godts heeft voor het eerst gereageerd op het mislopen van een plek in de WK-selectie van België. De aanvaller van Ajax liet via Instagram weten teleurgesteld te zijn, maar benadrukte tegelijkertijd begrip te hebben voor de beslissing van bondscoach Rudi Garcia.

"De selectie is bekend geworden. De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en die respecteer ik volledig", aldus Godts. De twintigjarige Belg geeft aan dat hij de nationale ploeg ondanks zijn afwezigheid volledig blijft steunen. "Bij voetbal hoort competitie. Soms ervaar je dat vanaf de tribune of vanuit huis. Ik zal de Rode Duivels met heel mijn hart steunen, zoals ik dat ook zou doen in de kleedkamer of op de bank."

De buitenspeler benadrukt dat het teambelang voor hem altijd voorop staat. "Of ik er nou bij ben of niet, de keuzes van de trainer zijn altijd met de beste bedoelingen voor het team. Die zal ik ook altijd respecteren. Het team komt altijd als eerst."

Daarnaast maakt Godts duidelijk dat hij zich niet uit het veld laat slaan door de teleurstelling. "Zodat ik klaar ben als het team me nodig heeft", schrijft hij over zijn ambitie om hard te blijven werken richting een volgende kans bij de Rode Duivels.

Dat Godts buiten de WK-selectie viel, zorgde bij veel volgers voor verbazing. De aanvaller beleeft een sterk seizoen bij Ajax en is in de Eredivisie bij meer doelpunten betrokken dan welke andere speler ook. Mede daardoor wordt hij nadrukkelijk gelinkt aan een mogelijke toptransfer in de komende zomerperiode. Eerder meldde Het Laatste Nieuws dat Godts mogelijk moeite zou hebben gehad met een reserverol binnen de Belgische selectie.

