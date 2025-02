Godts merkt verschil: "Vorig jaar mocht alles als ik kwam invallen"

Mika Godts is dit seizoen bezig aan zijn echte doorbraak bij Ajax. In gesprek met ESPN blikt hij uitgebreid terug op zijn ontwikkeling tot dusver.

"We hebben veel vooruitgang geboekt en zijn goed bezig, al waren er ook wedstrijden en periodes dat het wat minder ging", begint Godts. "Toch zijn we als team en club veel stappen aan het zetten. Ik als individu ook.”

“Vorig jaar mocht alles als ik kwam invallen, maar nu moet het écht", gaat de aanvaller, die merkt dat er anders naar hem wordt gekeken, verder. "Dat voel ik wel. Als het minder gaat, dan hoor ik dat gelijk. Er is meer druk. De trainer en staf verwachten veel van me, maar zo gaan zij met iedereen om. De lat ligt hoog. Dat is ook goed. Doordat ik de enige linksbuiten was, had ik ook wat relaxter kunnen worden. Maar de technische staf houdt mij altijd scherp.”

Tot de komst van Oliver Edvardsen was Godts lang de enige optie op de linksbuiten bij de Amsterdammers. “Er speelde heel veel”, blikt de hij terug. “Stevie (Bergwijn, red.) vertrok en ik wist dat Ajax sowieso een vervanger wilde halen, want ik kwam als jonge jongen pas net kijken. Toen er geen vervanger kwam, heb ik met de trainer gesproken. Hij zei dat het logisch was dat ik veel kansen zou gaan krijgen. Dat is vervolgens redelijk goed gegaan, denk ik."