UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Godts mist oud-Ajacied: "Ben misschien niet zo blij dat hij weg is"

Amber
bron: ESPN
Mika Godts juicht
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency

Mika Godts moet het sinds deze zomer zonder Bertrand Traoré doen bij Ajax. De jonge Belg kreeg veel steun van Traoré, die laat in de transferwindow naar Sunderland vertrok.

"Ik mis hem wel, ja", erkent Godts in gesprek met ESPN. "Maar er zijn meerderen die mij hielpen. Hij is iemand die mij altijd hielp en mij positief hield, want hij is gewoon positief. Dus ik ben misschien niet zo blij dat hij weg is, maar ik hoop dat hij het goed doet daar."

De 29-jarige Traoré werd op de slotdag van de transfermarkt verkocht aan het Engelse Sunderland. De ploeg betaalde 2,5 miljoen euro voor de aanvaller. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot drie miljoen euro. Sunderland kocht ook Brian Brobbey van Ajax.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen: "Wat dat betreft mag je dat Heitinga wel kwalijk nemen"

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay jr. geniet van Ajacied: "Ik vind hem zo mooi brutaal"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts Bertrand Traoré
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd