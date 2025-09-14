Godts mist oud-Ajacied: "Ben misschien niet zo blij dat hij weg is"

"Ik mis hem wel, ja", erkent Godts in gesprek met ESPN. "Maar er zijn meerderen die mij hielpen. Hij is iemand die mij altijd hielp en mij positief hield, want hij is gewoon positief. Dus ik ben misschien niet zo blij dat hij weg is, maar ik hoop dat hij het goed doet daar."

De 29-jarige Traoré werd op de slotdag van de transfermarkt verkocht aan het Engelse Sunderland. De ploeg betaalde 2,5 miljoen euro voor de aanvaller. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot drie miljoen euro. Sunderland kocht ook Brian Brobbey van Ajax.