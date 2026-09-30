Godts mocht niet mee naar het WK: "Daar was een reden voor"

"In België krijgt die vorige coach Garcia wel op zijn donder dat hij Godts niet heeft meegenomen", vertelt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Volgens de Ajax-watcher was daar destijds een duidelijke aanleiding voor. "Daar was reden voor, want de linksbuitenpositie was bij België al redelijk aardig bezet. Alleen hadden ze Godts aan een WK moeten laten ruiken, meenemen."

Onder Van Bommel krijgt Godts wel de kans om zich te laten zien. De linksbuiten van Paris Saint-Germain scoorde zelfs in zijn eerste wedstrijd tegen Italië. "Nu zie je wat hij doet, dat was een prima goal. Godts gaat onder Van Bommel wel een vaste waarde worden", voorspelt Verweij.