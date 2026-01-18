Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Godts na 'verloren middag': "Als je die maakt is het gespeeld"

Mika Godts is schuldbewust na het gelijkspel van Ajax tegen Go Ahead Eagles. De Belgische buitenspeler kreeg in de twintigste minuut een opgelegde kans om de score te verdubbelen, maar schoot de bal tegen de lat..

"Het ligt aan veel factoren. We spelen een goede eerste helft, we scoren. Ik kan er nog een extra maken en we moeten eigenlijk 3-0 of 4-0 maken", begint Godts tegenover de NOS. "In de rust zeiden we dat we de eerste tien minuten door moesten komen en geen domme fouten moesten maken. Dat lukt deels en daarna niet meer."

Die kans is een belangrijk moment in de wedstrijd, vindt de Belg. "Dat was mijn fout, dat ik dacht dat die er al in zat. Ik ging de eerste voorbij en de tweede ook, maar bij het voorbijgaan ging de keeper ook al de verkeerde hoek in. Hij blokte daardoor de korte hoek af, waardoor ik hem in de lange hoek wilde schieten. Toen ging hij op de lat. Het is lastig. Je denkt er daarna ook weer terug aan. Het is een grote kans en als je die maakt, is het gespeeld. Het is een verloren middag", besluit hij teleurgesteld.

