Godts niet blij met punt: "Misschien zelfs de 3-0 moeten maken"

Mika Godts is teleurgesteld dat Ajax niet wist door te drukken na de 1-0 tegen SC Heerenveen. Dat vertelt hij in een interview met ESPN . De Amsterdamse club leek op weg naar een overwinning, maar kreeg uiteindelijk de deksel op de neus en eindigde met 1-1 in de Johan Cruijff ArenA.

Godts zelf scoorde een mooi doelpunt, maar dat maakt de teleurstelling niet minder. "Nee, helemaal niet", benadrukt hij. "Na die 1-0 denk ik: we moeten doorpakken en die 2-0 maken en misschien zelfs de 3-0. Dat gebeurde helemaal niet."

Volgens de Belg kreeg Ajax tegen SC Heerenveen te weinig kansen, iets wat hij zelf ook merkt. "Ik denk dat net alles verkeerd ging voordat we de kansen creëerden. We maakten verkeerde keuzes en speelden verkeerde inspeelpasses. Ik denk dat we heel veel kansen konden hebben, maar dat we het net voor de laatste pass een beetje verpesten."

Zijn eigen doelpunt kwam uit een individuele actie en niet uit een goed uitgespeelde kans. Vraag je hem of dat typerend is voor het spel van Ajax, dan zegt hij: "Ik denk dat we wel een paar kansen hadden met redelijk goed spel. Het was gewoon veel te weinig. Ik denk dat je sowieso moet proberen om de 2-0 te maken als je met 1-0 voorstaat. Dat deden we wel, maar het moest nog meer."