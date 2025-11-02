Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts niet blij met punt: "Misschien zelfs de 3-0 moeten maken"

Arthur
bron: ESPN
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts is teleurgesteld dat Ajax niet wist door te drukken na de 1-0 tegen SC Heerenveen. Dat vertelt hij in een interview met ESPN. De Amsterdamse club leek op weg naar een overwinning, maar kreeg uiteindelijk de deksel op de neus en eindigde met 1-1 in de Johan Cruijff ArenA.

Godts zelf scoorde een mooi doelpunt, maar dat maakt de teleurstelling niet minder. "Nee, helemaal niet", benadrukt hij. "Na die 1-0 denk ik: we moeten doorpakken en die 2-0 maken en misschien zelfs de 3-0. Dat gebeurde helemaal niet."

Volgens de Belg kreeg Ajax tegen SC Heerenveen te weinig kansen, iets wat hij zelf ook merkt. "Ik denk dat net alles verkeerd ging voordat we de kansen creëerden. We maakten verkeerde keuzes en speelden verkeerde inspeelpasses. Ik denk dat we heel veel kansen konden hebben, maar dat we het net voor de laatste pass een beetje verpesten."

Zijn eigen doelpunt kwam uit een individuele actie en niet uit een goed uitgespeelde kans. Vraag je hem of dat typerend is voor het spel van Ajax, dan zegt hij: "Ik denk dat we wel een paar kansen hadden met redelijk goed spel. Het was gewoon veel te weinig. Ik denk dat je sowieso moet proberen om de 2-0 te maken als je met 1-0 voorstaat. Dat deden we wel, maar het moest nog meer."

Gerelateerd:
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Ajax keihard gefileerd: "De enige club die dat niet kan"

0
Maas Willemsen bedankt het publiek

Willemsen eerlijk over vuurwerk-onderbreking: "Een mooi gebaar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 11 19 28
2 Feyenoord 10 18 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd