AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts niet eens met beslissing: "Moet je ook dat lef hebben"

Tom
bron: ESPN
Mika Godts tegen FC Utrecht
Mika Godts tegen FC Utrecht Foto: © Pro Shots

Mika Godts baalt van de geleden nederlaag afgelopen zondagmiddag in Utrecht (2-1). De Belg vindt dat het doelpunt van Wout Weghorst onterecht werd afgekeurd. 

"Volgens mij is er niet veel aan de hand", vertelt Godts na afloop bij ESPN. "Hij (Danny Makkelie, red.) wil alles laten doorspelen, maar uiteindelijk is hij daar niet consequent in. Als hij alles wil laten doorgaan, moet je ook het lef hebben om dat echt te doen en dat doet hij niet"

"Je gaat teleurgesteld de rust in. In de tweede helft probeer je aan te vallen en niet veel weg te geven", gaat hij verder. "Ik wilde wat doen om terug te komen en mijn goal was wel goed binnengeschoten. Maar we hebben die 2-2 niet kunnen maken en dat is een lastig gevoel."

"Het is frustrerend, iedereen begon met de juiste vibes. We wilden voortbouwen op wat we vorig seizoen hebben laten zien. Iedereen had er vertrouwen in om dat ook een heel seizoen te doen. Nu zitten we gewoon in een moeilijke fase", besluit hij. 

Gerelateerd:
Ron Jans

Ron Jans komt met duidelijk signaal: "Complimenten aan hem"

0
Brian Brobbey

Brobbey kent droominvalbeurt: "Ik heb op deze goal gewacht"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd