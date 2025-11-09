Godts niet eens met beslissing: "Moet je ook dat lef hebben"

"Volgens mij is er niet veel aan de hand", vertelt Godts na afloop bij ESPN. "Hij (Danny Makkelie, red.) wil alles laten doorspelen, maar uiteindelijk is hij daar niet consequent in. Als hij alles wil laten doorgaan, moet je ook het lef hebben om dat echt te doen en dat doet hij niet"

"Je gaat teleurgesteld de rust in. In de tweede helft probeer je aan te vallen en niet veel weg te geven", gaat hij verder. "Ik wilde wat doen om terug te komen en mijn goal was wel goed binnengeschoten. Maar we hebben die 2-2 niet kunnen maken en dat is een lastig gevoel."

"Het is frustrerend, iedereen begon met de juiste vibes. We wilden voortbouwen op wat we vorig seizoen hebben laten zien. Iedereen had er vertrouwen in om dat ook een heel seizoen te doen. Nu zitten we gewoon in een moeilijke fase", besluit hij.