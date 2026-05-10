Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Mika Godts is de absolute uitblinker bij Ajax dit seizoen. Lentin Goodijk vreest dat Godts vanwege zijn statistieken en rendement niet meer te houden is. De smaakmaker van Ajax staat op de lijst van alle Europese topclubs.
"Je merkt gewoon in alles dat hij zich ontwikkelt. Hij is fitter, verdedigt beter mee, ook al kan dat nog iets beter", begint Goodijk bij Rondje Eredivisie van Voetbal International. "Maar er zijn maar twee aanvallers in de Eredivisie die meer balveroveringen hebben dan hij. Dus stiekem komt dat er ook steeds beter in. En zijn rendement is natuurlijk enorm gegroeid."
"Je ziet dat hij op dit moment gewoon met heel veel vertrouwen speelt. Als je zo'n fantastisch doelpunt maakt...", doelt Goodijk op de slalom van Godts tegen NAC Breda. "Maar er zijn ook situaties geweest waarin hij op zoek is geweest naar deze goal en uiteindelijk voor eigen succes is gegaan. Dat heeft Ajax ook punten gekost, bijvoorbeeld tegen NEC."
"Het grappige is dat hij eigenlijk heeft aangegeven dat hij wil blijven. En Ajax wil hem ook houden. Hij wil eigenlijk een prijs winnen en dan pas gaan. Maar op een gegeven moment is hij bijna niet meer te houden", vreest Goodijk. "Alle grote clubs in Europa hebben hem op het lijstje."
"Op een gegeven moment komt er een bieding waar je niet meer van kunt afwijken. Ik denk dat Ajax wel boven de bieding van Hato wil zitten. Maar ik weet niet of het verstandig is om nu al een stap te zetten", besluit Goodijk.
