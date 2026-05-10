Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"

Mika Godts is de absolute uitblinker bij Ajax dit seizoen. Lentin Goodijk vreest dat Godts vanwege zijn statistieken en rendement niet meer te houden is. De smaakmaker van Ajax staat op de lijst van alle Europese topclubs.

"Je merkt gewoon in alles dat hij zich ontwikkelt. Hij is fitter, verdedigt beter mee, ook al kan dat nog iets beter", begint Goodijk bij Rondje Eredivisie van Voetbal International. "Maar er zijn maar twee aanvallers in de Eredivisie die meer balveroveringen hebben dan hij. Dus stiekem komt dat er ook steeds beter in. En zijn rendement is natuurlijk enorm gegroeid."

"Je ziet dat hij op dit moment gewoon met heel veel vertrouwen speelt. Als je zo'n fantastisch doelpunt maakt...", doelt Goodijk op de slalom van Godts tegen NAC Breda. "Maar er zijn ook situaties geweest waarin hij op zoek is geweest naar deze goal en uiteindelijk voor eigen succes is gegaan. Dat heeft Ajax ook punten gekost, bijvoorbeeld tegen NEC."