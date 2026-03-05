Godts niet opgeroepen vanwege WK? "Heeft met timing te maken"

Mika Godts hoopt in de komende interlandperiode zijn kans te krijgen bij een Belgische nationale ploeg. De buitenspeler van Ajax maakt al geruime tijd indruk in Amsterdam, maar een officiële oproep voor België bleef tot dusver uit. Ook broer Matz vindt dat de Ajacied een oproep moet krijgen.

"Ik vind dat hij de kans moet krijgen. Maar dat vond ik twee jaar geleden al. Het is ook echt een grote droom van hem om voor De Rode Duivels te spelen", zegt Matz Godts in gesprek met De Telegraaf. Dat is iets waar Arvid De Koster, jeugdcoach van Godts bij RSC Anderlecht, zich bij aansluit: "Mika kan ook de mensen in België nu moeilijk nog zijn ontgaan. Hij is denk ik wel een tijdje onderschat geweest in België."

Dat het WK steeds dichterbij komt, is volgens De Koster niet per se een voordeel voor Godts. "Op dit moment heeft het niets te maken met zijn kwaliteiten, denk ik, maar eerder met timing. De bondscoach (Rudi Garcia, red.) zal ook moeten zien of Mika nog in de groep kan worden ingepast. Maar als de kans komt, dan maakt hij op basis van zijn voetbalkwaliteiten zeker een kans om mee te gaan. Maar er zijn dus veel factoren – fitheid, concurrentie en timing – aanwezig."