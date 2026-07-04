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Godts ontbreekt bij Ajax tegen Panathinaikos; club meldt reden

Sara
bron: Ajax
Mika Godts kijkt naar boven
Mika Godts kijkt naar boven Foto: © Pro Shots

Ajax moet het zaterdag doen tegen Panathinaikos zonder Mika Godts. De uitblinker van afgelopen seizoen ontbreekt vanwege 'persoonlijke omstandigheden', zo meldt de club. De Belg zou starten.

Ajax opent tegen Panathinaikos het nieuwe seizoen. Nieuwe trainer Míchel kan dus nog geen beroep doen op de Belg, die tot zijn teleurstelling niet werd opgeroepen voor de Belgische ploeg dit WK. De achttienjarige Pharell Nash krijgt door de afwezigheid van Godts een basisplek. 

Naast Godts ontbreken ook onder meer Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen en aanwinst Caio Henrique op het wedstrijdformulier. Zij hebben onvoldoende kunnen meetrainen in aanloop naar het oefenduel. 

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