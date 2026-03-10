Laatste nieuws
Godts onthult toekomstplannen: "Als het van mij afhangt..."

Max
bron: Sporza
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna Foto: © Pro Shots

Mika Godts verwacht ook volgend seizoen nog bij Ajax te spelen. De vleugelaanvaller is bezig aan een sterk seizoen in Amsterdam. 

Godts is dit seizoen onbetwiste basisspeler en van grote waarde voor de hoofdmacht van Ajax nadat hij vorig seizoen debuteerde. "Ik kreeg toen al wat minuten, maar had ook pech door blessures. Nu kon ik het écht doorzetten en me profileren als belangrijke speler", vertelt hij aan Sporza. "Hoewel het dit seizoen als team niet draait zoals we willen."

De Belg kan goede cijfers overleggen en staat ongetwijfeld al op lijstjes bij grotere, buitenlandse clubs. "Als het van mij afhangt, speel ik volgend seizoen nog hier", zo laat hij weten. "Ajax is de mooiste club van Nederland - ik wil deel uitmaken van een kampioensploeg en hier een prijs pakken. In het voetbal weet je het nooit. Misschien heeft de club liever dat ik komende zomer een stap zet? Ach, we zien wel."

