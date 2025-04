'Godts op de radar van Italiaanse club': "Hij wordt gemonitord"

De naam van Mika Godts is gevallen bij Napoli. Dat meldt een Italiaanse journalist van DAZN aan Orazio Accomando. De 19-jarige wordt in de gaten gehouden door de Italiaanse club.

Dit seizoen heeft Godts zich ontwikkeld tot een sterkhouder van Ajax. Dat zorgt nu voor interesse vanuit Napoli. "Op de flanken worden de profielen van Godts van Ajax en Karetsas (Konstantinos) van Genk gemonitord", schrijft Accomando op X.

Het is niet bekend of Napoli van plan is om de belangstelling voor Godts binnenkort gestalte te geven met een aanbieding. Vanuit Ajax is het ook niet duidelijk of ze bij een goed bod openstaan voor de verkoop van Godts.

De Belg werd twee jaar geleden gehaald vanuit de jeugd van Genk. Inmiddels heeft hij zestig wedstrijden gespeeld voor de Amsterdamse club. Hij staat onder contract tot medio 2029 en heeft dit seizoen acht doelpunten en tien assists op zijn naam staan.