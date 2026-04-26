Godts over mogelijk opgelopen blessure: "Voelt wel het verschil"

Ajax leek zaterdagavond zonder problemen af te rekenen met NAC Breda, maar in de slotfase ontstond toch nog even paniek rond Mika Godts. De aanvaller greep naar zijn hamstring en moest zich laten wisselen, wat direct voor zorgen zorgde bij de Amsterdamse aanhang.

De schrik bleek achteraf echter ongegrond. Godts stelde na afloop gerust en gaf aan dat het om kramp ging, en niet om een nieuwe blessure. "Het was kramp. Je voelt wel het verschil tussen iets ergs en kramp", aldus de Belg. Daarmee lijkt een nieuwe fysieke tegenslag uit te blijven.

Dat is goed nieuws, zeker gezien zijn blessureverleden. Vorig seizoen kampte Godts meerdere keren met hamstringproblemen, waardoor de angst voor een nieuwe kwetsuur snel aanwezig was. Zelf wist hij het verschil echter direct te herkennen. "Eigenlijk heb ik nog nooit kramp gehad in mijn hammie. Dus ik wist het verschil met wanneer mijn hamstring afscheurt."