Godts over mogelijk opgelopen blessure: "Voelt wel het verschil"
Ajax leek zaterdagavond zonder problemen af te rekenen met NAC Breda, maar in de slotfase ontstond toch nog even paniek rond Mika Godts. De aanvaller greep naar zijn hamstring en moest zich laten wisselen, wat direct voor zorgen zorgde bij de Amsterdamse aanhang.
De schrik bleek achteraf echter ongegrond. Godts stelde na afloop gerust en gaf aan dat het om kramp ging, en niet om een nieuwe blessure. "Het was kramp. Je voelt wel het verschil tussen iets ergs en kramp", aldus de Belg. Daarmee lijkt een nieuwe fysieke tegenslag uit te blijven.
Dat is goed nieuws, zeker gezien zijn blessureverleden. Vorig seizoen kampte Godts meerdere keren met hamstringproblemen, waardoor de angst voor een nieuwe kwetsuur snel aanwezig was. Zelf wist hij het verschil echter direct te herkennen. "Eigenlijk heb ik nog nooit kramp gehad in mijn hammie. Dus ik wist het verschil met wanneer mijn hamstring afscheurt."
García baalt van afwezige PSV'ers: "Maar wij missen ook spelers"
Luijckx prijst Ajacied: "Hij loopt te buffelen in zijn eentje"
Regeer blikt vooruit: "PSV kennende staan ze gebrand in de Arena"
NAC-trainer Carl Hoefkens naar ziekenhuis na nederlaag tegen Ajax
Godts schittert met 'Zlatan-goal': "Die van Ibrahimovic is beter"
Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts
Daley Blind wil 'heel graag' terug naar Ajax: "Dat is aan hem"
Ajax dendert door en legt opnieuw talent vast: "Mooie toekomst"
El Ahmadi looft Ajacied: "Dat heeft ook met Youri Baas te maken"
Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis
Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"
Kemper: "Uit bij Ajax hebben we onze beste wedstrijd gespeeld"
Sutalo verklaart: "We hebben drie verschillende trainers gehad"
'Ajax-huurling Dies Janse trekt interesse van Belgische topclub'
Ajax wint strijd om gewild talent: "Hij ontwikkelt zich enorm"
Valentijn Driessen fel op KNVB: "Dé blunder van deze week"
Sutalo voelt druk bij Ajax: "Het prijskaartje speelt ook mee"
Ajax-target verbannen bij Real Madrid: "Maar dat is niet normaal"
Lasse Schöne: "Ik word daar elk jaar aan herinnerd door Ajax-fans"
Weijs over ontslag bij Jong Ajax: "Moeilijk om daar te presteren"
Mokio spreekt zich uit na familiebreuk geruchten: "Beetje onrustig"
Vermoedelijke opstelling Ajax: García voert meerdere wijzingen door
Schöne blikt terug naar Ajax-jaar 2018/19: "Zelden zoveel plezier"
Tomiyasu betrekt ontslag Grim op zichzelf: "Voelde me schuldig"
Driessen acht Ajax kansloos in strijd om Parrott: "Waarom zou hij?"
Wint Ajax ook bij NAC? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Dure zomeraankoop al weg bij Ajax? "Als het aan Cruijff ligt..."
'El Karouani maakt nieuwe club bekend en laat Ajax links liggen'
NAC Breda moet het zonder twee verdedigers stellen tegen Ajax