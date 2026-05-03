Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
Na de spectaculaire topper tussen Ajax en PSV was Mika Godts één van de meest besproken namen. De Ajax-buitenspeler redde in extremis een punt voor de Amsterdammers, maar bleef na afloop opvallend nuchter onder alle aandacht en speculaties.
Godts rekent meteen af met het beeld dat hij alleen tegen kleinere tegenstanders zou presteren. "Vorig jaar scoorde ik ook tegen AZ en PSV. Dit seizoen nog niet, tot nu. Ik vind het allemaal een beetje onzin", zegt hij voor de camera van ESPN.
"Met alle respect, maar er zijn spelers die tegen PSV en Feyenoord scoren en misschien wat minder zijn. Het is niet dat het dan ineens toppers zijn. Ik relativeer het allemaal en probeer mijn spel te spelen. Juist tegen de kleintjes moet je het ook bewijzen, want dat zijn soms nog wel moeilijkere wedstrijden", aldus de Ajacied.
Ondanks toenemende interesse van buitenaf, blijft een transfer voorlopig geen thema voor de jonge aanvaller. "Ja, zeker. Ze houden me altijd rustig. We hebben nog nooit over miljoenen gesproken. Ze waren er vandaag ook om gewoon te genieten van het voetbal en mij. Ze zijn trots, meer niet", vertelt Godts over de rol van zijn ouders.
Ook zijn management houdt volgens hem het hoofd koel. "Nee, daar maak ik me niet druk om. Die kijken ook niet naar de miljoenen en willen het beste voor mij. Dat is duidelijk geweest met de stap naar Ajax en om dan hier te verlengen. Dat is niet om miljoenen te verdienen of wat dan ook."
Een langer verblijf in Amsterdam sluit hij dan ook zeker niet uit. "Ja, zeker. Dat is altijd een optie. Voor mij staat Ajax nu op één", benadrukt Godts. "Als je niets hebt gewonnen en niet echt voor de prijzen hebt gespeeld, dan heb je nog wel wat te winnen. Ajax blijft voor mij de mooiste club van Nederland. Zoals ik al vaak heb gezegd, wil ik de fans iets mooiers geven dan de vierde of derde plek."
