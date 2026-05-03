Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"

Thomas
bron: ESPN
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Na de spectaculaire topper tussen Ajax en PSV was Mika Godts één van de meest besproken namen. De Ajax-buitenspeler redde in extremis een punt voor de Amsterdammers, maar bleef na afloop opvallend nuchter onder alle aandacht en speculaties.

Godts rekent meteen af met het beeld dat hij alleen tegen kleinere tegenstanders zou presteren. "Vorig jaar scoorde ik ook tegen AZ en PSV. Dit seizoen nog niet, tot nu. Ik vind het allemaal een beetje onzin", zegt hij voor de camera van ESPN

"Met alle respect, maar er zijn spelers die tegen PSV en Feyenoord scoren en misschien wat minder zijn. Het is niet dat het dan ineens toppers zijn. Ik relativeer het allemaal en probeer mijn spel te spelen. Juist tegen de kleintjes moet je het ook bewijzen, want dat zijn soms nog wel moeilijkere wedstrijden", aldus de Ajacied.

Ondanks toenemende interesse van buitenaf, blijft een transfer voorlopig geen thema voor de jonge aanvaller. "Ja, zeker. Ze houden me altijd rustig. We hebben nog nooit over miljoenen gesproken. Ze waren er vandaag ook om gewoon te genieten van het voetbal en mij. Ze zijn trots, meer niet", vertelt Godts over de rol van zijn ouders. 

Ook zijn management houdt volgens hem het hoofd koel. "Nee, daar maak ik me niet druk om. Die kijken ook niet naar de miljoenen en willen het beste voor mij. Dat is duidelijk geweest met de stap naar Ajax en om dan hier te verlengen. Dat is niet om miljoenen te verdienen of wat dan ook."

Een langer verblijf in Amsterdam sluit hij dan ook zeker niet uit. "Ja, zeker. Dat is altijd een optie. Voor mij staat Ajax nu op één", benadrukt Godts. "Als je niets hebt gewonnen en niet echt voor de prijzen hebt gespeeld, dan heb je nog wel wat te winnen. Ajax blijft voor mij de mooiste club van Nederland. Zoals ik al vaak heb gezegd, wil ik de fans iets mooiers geven dan de vierde of derde plek."

Gerelateerd:
Anton Gaaei aan de bal

Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"

0
Óscar Garcia

García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marijn Beuker

"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"

0
Jaap Stam in Manchester

Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

0
Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

0
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

0
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

0
Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"

Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"

García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"

Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"

Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"

Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"

Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"

PSV baalt na 'gestolen' punt van Ajax: "Ik ben er doodziek van"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws