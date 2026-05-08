Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

Thomas
bron: Ajax

Mika Godts houdt zich voorlopig nog niet bezig met een mogelijk vertrek bij Ajax. De Belgische aanvaller wordt de laatste maanden regelmatig gelinkt aan buitenlandse clubs, maar zelf blijft hij nuchter onder alle geruchten. In een korte documentaire van Ajax spreekt de vleugelaanvaller openhartig over zijn toekomst én zijn grote doel in Amsterdam.

"Misschien dat het na dit seizoen echt gaat binnenkomen", vertelt Godts in de documentaire 'Mika Godts: in balans'. "Je hebt ook die honderd wedstrijden. Je hebt een mooi seizoen en drie, vier mooie jaren bij Ajax en dan gaat het na het seizoen misschien binnenkomen. Het is heel mooi om voor zo'n mooie club honderd wedstrijden te spelen. Dat is prachtig."

De Belg geeft daarnaast aan dat hij nog altijd met één duidelijke missie rondloopt bij de Amsterdammers: prijzen winnen. "Ik heb altijd gezegd dat ik een prijs wil pakken. Ik ken Ajax als bijna elk seizoen makkelijk kampioen worden en dat was nu niet zo. Vorig jaar hebben we de titel weggegeven en PSV was dit jaar, en ik zeg het niet graag, beter. Dat doet pijn, maar je hebt wel honger om te laten zien dat Ajax, Ajax blijft."

Ondanks de toenemende interesse vanuit het buitenland sluit Godts een langer verblijf in Amsterdam zeker niet uit. "Misschien komt er wel niemand in de zomer, dat weet je niet", lacht hij. "Ik heb altijd tegen mensen om mij heen gezegd dat ik hier heel graag ben en een prijs wil pakken. Als ik volgend jaar blijf, dan ga ik heel blij zijn", besluit de Belgische smaakmaker.

