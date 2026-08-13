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'Godts persoonlijk rond met PSG; Ajax en PSG met elkaar in gesprek'

Rik Engelbertink
bron: Sacha Tavolieri
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts lijkt bij Ajax te gaan vertrekken. De aanvaller van de Amsterdammers staat in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain, dat de komende dagen toe hoopt te kunnen slaan. 

Paris Saint-Germain en Ajax Amsterdam zetten deze donderdag stappen in de besprekingen over de definitieve transfer van Mika Godts", schrijft Sacha Tavolieri op X. "De Belg heeft zijn akkoord gegeven op de persoonlijke voorwaarden en wacht op het akkoord. De partijen willen de komende dagen tot een deal komen."

PSG deed al twee eerdere biedingen op Godts. De club uit Parijs probeerde het aanvankelijk met een bod van zo'n 45 miljoen en verhoogde dat bod later tot een bedrag van zo'n 50 miljoen euro. Ajax zelf hoopt 60 miljoen te ontvangen voor Godts.

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