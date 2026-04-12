Godts presteert beter dan Saibari: "Gezien de situatie heel knap"
Mika Godts is een lichtpuntje in het verder donkere seizoen van Ajax. De Belg bleek ook zaterdagavond weer belangrijk voor de Amsterdammers met zijn doelpunt. Hij heeft zelfs betere statistieken dan de absolute uitblinker bij PSV: Ismael Saibari.
"Qua doelpunten (vijftien) lopen Saibari en Godts in de pas, maar qua assists blijft Godts (tien) Saibari (acht) voor. Dat is knap, omdat Ajax al het hele seizoen ondermaats presteert en PSV fluitend kampioen is geworden", stelt Mike Verweij in De Telegraaf.
"Godts was bij 25 van de 57 Ajax-goals betrokken (44 procent) en Saibari bij 23 van de 84 PSV-doelpunten (27 procent)", aldus Verweij. Wat is dan een reële prijs voor Godts, als Saibari volgens Peter Bosz al 70 miljoen waard zou moeten zijn?
"Voeg daarbij dat de financieel directeur in Amsterdam bij spelersverkopen vaak de Ajax-bonus incasseert en het is duidelijk dat ook Godts een potentieel goudmijntje is", aldus Verweij. "Zeker als hij in Canada, Mexico en de Verenigde Staten deel uitmaakt van de WK-selectie van België en zich op dat mondiale eindtoernooi nog meer in de kijker speelt."
Ajax-uitblinker denkt niet aan vertrek: "Wat een gek schrijft..."
Godts presteert beter dan Saibari: "Gezien de situatie heel knap"
Ajax mist balans in selectie: "Groeide al scheef onder Huntelaar"
Stevens: "PSV moet niet naar Ajax, maar naar zichzelf kijken"
Bergkamp adviseert Ajax: "Dat gaat je uiteindelijk pijn doen"
Linssen hard: "Als je nu bij Ajax voetbalt, is dat geen pretje"
Ajax-speler krijgt lof: "Ik vind hem een beetje op Ziyech lijken"
Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"
Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"
Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"
Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"
Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"
Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"
Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"
Gloukh looft drie teamgenoten: "Kunnen samen nog veel goals maken"
Garcia looft Ajax-speler na 0-3 zege: "Dat hielp ons heel erg"
Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man
Vink enthousiast over Ajacied: "Wat hij doet is echt geweldig"
Óscar García legt keuzes uit: "Hij weet waar hij beter moet worden"
Alderweireld kon bijtekenen bij Ajax: "Zou minder gaan verdienen"
Opstelling Ajax bekend: García kiest niet voor Steur in de basis
Linssen in plaats van Weghorst naar WK? "Waarom eigenlijk niet?"
SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
'Ajax laat oog vallen op talentvolle aanvaller uit Portugal'
Oud-Ajacied over mogelijke terugkeer: "Ik sluit ook niets uit"
Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"
Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"
'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'