Godts presteert beter dan Saibari: "Gezien de situatie heel knap"

Mika Godts is een lichtpuntje in het verder donkere seizoen van Ajax. De Belg bleek ook zaterdagavond weer belangrijk voor de Amsterdammers met zijn doelpunt. Hij heeft zelfs betere statistieken dan de absolute uitblinker bij PSV: Ismael Saibari.

"Qua doelpunten (vijftien) lopen Saibari en Godts in de pas, maar qua assists blijft Godts (tien) Saibari (acht) voor. Dat is knap, omdat Ajax al het hele seizoen ondermaats presteert en PSV fluitend kampioen is geworden", stelt Mike Verweij in De Telegraaf.

"Godts was bij 25 van de 57 Ajax-goals betrokken (44 procent) en Saibari bij 23 van de 84 PSV-doelpunten (27 procent)", aldus Verweij. Wat is dan een reële prijs voor Godts, als Saibari volgens Peter Bosz al 70 miljoen waard zou moeten zijn?

"Voeg daarbij dat de financieel directeur in Amsterdam bij spelersverkopen vaak de Ajax-bonus incasseert en het is duidelijk dat ook Godts een potentieel goudmijntje is", aldus Verweij. "Zeker als hij in Canada, Mexico en de Verenigde Staten deel uitmaakt van de WK-selectie van België en zich op dat mondiale eindtoernooi nog meer in de kijker speelt."