'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Godts prijst teamgenoot: "Hij kan die positie goed invullen"

Max
bron: ESPN
Mika Godts juicht
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency

Mika Godts is blij met de verandering in het spel van Ajax. De vleugelaanvaller voelt dat hij zich onder Fred Grim beter voelt op het veld. 

Na overleg tussen de spelersgroep en de technische staf is besloten om lager te verdedigen en dat heeft ook gevolgen voor Godts. "Ik kom hoger in positie en hoef niet altijd helemaal mee terug met de back", legt de Belgische vleugelaanvaller uit in gesprek met ESPN. "Dat is makkelijk voor mij."

Een andere wijziging die Grim doorvoerde is het schuiven met Ko Itakura, die nu in een controlerende rol op het middenveld speelt. "Het is wel iemand met ervaring, die ook die positie goed kan invullen", prijst Godts de Japanner. "Je ziet dat hij aan de bal genoeg kwaliteit heeft om dat in te vullen en verdedigend is hij natuurlijk ervaren genoeg."

