Godts reageert op stijgend prijskaartje: "75 miljoen? Ja, prima!"
Mika Godts is van onschatbare waarde voor Ajax dit seizoen met al zijn doelpunten en assists. Ajax-fans schrokken dan ook toen in de slotfase de Belg plots naar zijn hamstring greep.
"De kramp schoot erin. Rayane Bounida kwam me nog even helpen om mijn hamstring te rekken. Toen wisten mijn medespelers wel dat het kramp was en geen blessure. Nee, ik schrok zelf niet, want ik voelde het verschil met de vorige keer in mijn hemmie toen ik wel een scheurtje opliep", zegt Godts tegen De Telegraaf.
De Belg kan daarmee de Amsterdammers geruststellen, want hij is hard nodig in de topper tegen PSV. "Of ik besef dat ik heel belangrijk ben? Zo kijk ik er niet naar. We moeten als team heel belangrijk zijn, want de tweede helft tegen NAC waren we aan de bal niet goed. Dan is het cruciaal dat we als team terugrennen. Als we dat blijven doen, dan denk ik dat we nog genoeg punten zullen pakken om Europees voetbal te halen. In dat team wil ik me profileren en mijn medespelers helpen", aldus Godts.
Hij had eerder geen idee wat een realistisch prijskaartje voor hem is. Of hij na zijn wonderschone doelpunt tegen NAC Breda weer tien miljoen euro meer waard is? "75 miljoen? Ja, prima!", lacht de buitenspeler desgevraagd.
Twee Ajax-spelers in Elftal van de Week na 0-2 zege op NAC Breda
Toptalent solliciteert bij Ajax en PSV: "Als het aan mij ligt.."
Ajacied irriteert Van Hanegem: "Als ik PSV'er was, zou ik dat zeggen"
Kist vreest voor transfer Ajacied: "Hij zal niet te houden zijn"
KNVB wijst scheidsrechter aan voor topper tussen Ajax en PSV
'Cruijff wil Kluivert naar Ajax gaan halen': "Komend seizoen"
Perez twijfelt over toekomst Ajacied: "Dat biedt 0,0 garantie"
Grootfaam ging van Ajax naar Feyenoord: "Dit ventje weet nu..."
'Ajax wil zich versterken met 19-jarige speler van Real Madrid'
'Ajacieden reageren massaal op debuut Grootfaam': "Pijnlijk"
PSV-trainer in de bres voor Ajax: "Niet beoordelen op de ranglijst"
Feyenoord krijgt transfertip: "Een vervanger van Ueda? Dolberg"
Ajax-jongeling haalt woede fans op hals: "Ben beter dan Wijndal"
PSV volgend jaar weer kampioen? "Bij Ajax moet er nog veel gebeuren"
Danny Blind geeft Daley-update: "Die zullen nog wel gaan komen"
Eijkelkamp noemt oud-Ajacied voor Oranje: "Zelf wel fan van"
Garcia ziet: "Dat is de reden dat we het soms lastig hebben"
'Engelse grootmacht informeert bij Porto naar Francesco Farioli'
Lewis Holtby looft Ajacied: "Soms moet je ook kwaliteit erkennen"
Jordi Cruijff voedt transfergeruchten door bezoek aan wedstrijd
'Fabrizio Romano verwacht zomers vertrek van gewilde Ajacied'
De Mos hangt prijskaartje aan Ajacied: "Als hij 150 miljoen kost..."
Steven Berghuis eerlijk: "We hebben een hele slechte helft gespeeld"
Boy Kemper baalt van nederlaag tegen Ajax: "Hoezo lukt dat niet?"
Wim Kieft: "Bij clubs als Ajax ontkom je nauwelijks aan bedreigingen"
Kees Kwakman kritisch op Ajacied: "Als je zo'n grote aankoop bent..."
García baalt van afwezige PSV'ers: "Maar wij missen ook spelers"
Luijckx prijst Ajacied: "Hij loopt te buffelen in zijn eentje"
Godts over mogelijk opgelopen blessure: "Voelt wel het verschil"