Godts reageert op stijgend prijskaartje: "75 miljoen? Ja, prima!"

Mika Godts is van onschatbare waarde voor Ajax dit seizoen met al zijn doelpunten en assists. Ajax-fans schrokken dan ook toen in de slotfase de Belg plots naar zijn hamstring greep.

"De kramp schoot erin. Rayane Bounida kwam me nog even helpen om mijn hamstring te rekken. Toen wisten mijn medespelers wel dat het kramp was en geen blessure. Nee, ik schrok zelf niet, want ik voelde het verschil met de vorige keer in mijn hemmie toen ik wel een scheurtje opliep", zegt Godts tegen De Telegraaf.

De Belg kan daarmee de Amsterdammers geruststellen, want hij is hard nodig in de topper tegen PSV. "Of ik besef dat ik heel belangrijk ben? Zo kijk ik er niet naar. We moeten als team heel belangrijk zijn, want de tweede helft tegen NAC waren we aan de bal niet goed. Dan is het cruciaal dat we als team terugrennen. Als we dat blijven doen, dan denk ik dat we nog genoeg punten zullen pakken om Europees voetbal te halen. In dat team wil ik me profileren en mijn medespelers helpen", aldus Godts.