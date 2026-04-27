2026-04-23
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Godts reageert op stijgend prijskaartje: "75 miljoen? Ja, prima!"

bron: De Telegraaf
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts is van onschatbare waarde voor Ajax dit seizoen met al zijn doelpunten en assists. Ajax-fans schrokken dan ook toen in de slotfase de Belg plots naar zijn hamstring greep. 

"De kramp schoot erin. Rayane Bounida kwam me nog even helpen om mijn hamstring te rekken. Toen wisten mijn medespelers wel dat het kramp was en geen blessure. Nee, ik schrok zelf niet, want ik voelde het verschil met de vorige keer in mijn hemmie toen ik wel een scheurtje opliep", zegt Godts tegen De Telegraaf.

De Belg kan daarmee de Amsterdammers geruststellen, want hij is hard nodig in de topper tegen PSV. "Of ik besef dat ik heel belangrijk ben? Zo kijk ik er niet naar. We moeten als team heel belangrijk zijn, want de tweede helft tegen NAC waren we aan de bal niet goed. Dan is het cruciaal dat we als team terugrennen. Als we dat blijven doen, dan denk ik dat we nog genoeg punten zullen pakken om Europees voetbal te halen. In dat team wil ik me profileren en mijn medespelers helpen", aldus Godts. 

Hij had eerder geen idee wat een realistisch prijskaartje voor hem is. Of hij na zijn wonderschone doelpunt tegen NAC Breda weer tien miljoen euro meer waard is? "75 miljoen? Ja, prima!", lacht de buitenspeler desgevraagd.

Gerelateerd:
Ismaël Baouf

Toptalent solliciteert bij Ajax en PSV: "Als het aan mij ligt.."

Willem van Hanegem

Ajacied irriteert Van Hanegem: "Als ik PSV'er was, zou ik dat zeggen"

Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Bekijk meer video’s
Twee Ajax-spelers in Elftal van de Week na 0-2 zege op NAC Breda

Toptalent solliciteert bij Ajax en PSV: "Als het aan mij ligt.."

Godts reageert op stijgend prijskaartje: "75 miljoen? Ja, prima!"

Ajacied irriteert Van Hanegem: "Als ik PSV'er was, zou ik dat zeggen"

Kist vreest voor transfer Ajacied: "Hij zal niet te houden zijn"

KNVB wijst scheidsrechter aan voor topper tussen Ajax en PSV

'Cruijff wil Kluivert naar Ajax gaan halen': "Komend seizoen"

Perez twijfelt over toekomst Ajacied: "Dat biedt 0,0 garantie"
