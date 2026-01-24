Godts reageert op transfergeruchten: "Dat is nog niet zeker"

Mika Godts wil voorlopig niet weg bij Ajax en hoopt zich in Amsterdam nog even te kunnen ontwikkelen. Dat vertelt de dribbelaar in een interview met het Algemeen Dagblad . Steeds vaker valt zijn naam bij topclubs. Wil hij naar een niet nader genoemde club vertrekken?

"Dat is nog niet zeker. Dat is echt nog heel ver weg", vertelt Godts over een vertrek bij de club. Acht doelpunten, negen assists: de interesse is niet bepaald vreemd te noemen. "We gaan zien waar de teller eindigt", reageert de Belg. "Ik wist dat als ik fit zou blijven, de statistieken ook beter zouden worden. Als je elke twee maanden een blessure hebt, is het lastig continu rendement te leveren."

Een doel voor dit seizoen heeft hij echter niet. "Nu voel ik me fitter, mentaal en fysiek. Daar begint alles mee, weet ik nu. Dat probeer ik vast te houden om dit seizoen te laten zien dat ik echt stappen heb gemaakt. Voor mijn gevoel kan ik nu elke drie of vier dagen op elk niveau 90 minuten gaan. Verder is het belangrijk dat we plezier hebben en blijven groeien met elkaar, zodat we zoveel mogelijk wedstrijden winnen en zo hoog mogelijk eindigen in de competitie."

Tijdens het bekerduel met AZ kreeg Godts ruzie aanvoerder Davy Klaassen. Een conflict is er echter niet. "Die dingen gebeuren gewoon. In het heetst van de strijd ontstaat er een discussie over balverlies en de overtreding die eraan voorafging. Davy probeert me dan met al zijn ervaring wakker te schudden. Ik moet dan positief zijn en het accepteren. Vooral van dat soort oudere jongens. Dit hebben we daarna ook direct uitgepraat."