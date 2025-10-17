Godts reageert op waardering Messi: "Aan mij om het te laten zien"

Mika Godts werd deze week door niemand minder dan Lionel Messi uitgeroepen tot één van de tien grootste talenten van het mondiale voetbal. De aanvaller van Ajax werd in een video van Adidas door de Argentijn als ‘Future of the Game’ gekozen. Toch blijft de twintigjarige Belg opvallend kalm onder de bijzondere uitverkiezing.

"Ze zijn blauw, meer kan ik er niet echt over vertellen", zegt Godts met een lach, doelend op de speciale Messi-schoenen waarmee hij vanaf nu zal spelen. In gesprek met ESPN benadrukt hij dat hij nog geen persoonlijk contact heeft gehad met de wereldster. "Ik heb Messi zelf niet ontmoet, misschien gebeurt dat ooit nog."

Toch beseft de Ajacied goed wat de erkenning betekent. "Maar ik ben een van die tien spelers die hij gekozen heeft en het is nu aan mij om te laten zien dat ik het ben en in de toekomst kan blijven doen", zegt hij vastberaden. Godts hoopt zijn woorden zaterdag kracht bij te zetten tijdens het thuisduel van Ajax met AZ.