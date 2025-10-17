AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts reageert op waardering Messi: "Aan mij om het te laten zien"

Thomas
bron: ESPN
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts werd deze week door niemand minder dan Lionel Messi uitgeroepen tot één van de tien grootste talenten van het mondiale voetbal. De aanvaller van Ajax werd in een video van Adidas door de Argentijn als ‘Future of the Game’ gekozen. Toch blijft de twintigjarige Belg opvallend kalm onder de bijzondere uitverkiezing.

"Ze zijn blauw, meer kan ik er niet echt over vertellen", zegt Godts met een lach, doelend op de speciale Messi-schoenen waarmee hij vanaf nu zal spelen. In gesprek met ESPN benadrukt hij dat hij nog geen persoonlijk contact heeft gehad met de wereldster. "Ik heb Messi zelf niet ontmoet, misschien gebeurt dat ooit nog."

Toch beseft de Ajacied goed wat de erkenning betekent. "Maar ik ben een van die tien spelers die hij gekozen heeft en het is nu aan mij om te laten zien dat ik het ben en in de toekomst kan blijven doen", zegt hij vastberaden. Godts hoopt zijn woorden zaterdag kracht bij te zetten tijdens het thuisduel van Ajax met AZ.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes

Kroes vergeleken met Te Kloese: "Daar zie je hoe een échte td werkt"

0
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen cynisch tegen Ajacied: "Vind je dat niet vreemd?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd