Godts schittert met 'Zlatan-goal': "Die van Ibrahimovic is beter"

Mika Godts was de man van de wedstrijd tijdens het bezoek van Ajax aan Breda. De jonge Belg scoorde op fabelachtige wijze tijdens de 0-2 overwinning, een doelpunt dat bij velen direct herinneringen opriep aan de iconische solo van Zlatan Ibrahimovic tegen NAC in 2004. Steven Berghuis keek na afloop met bewondering én een knipoog naar de beelden.

"Was het vergelijkbaar? Ik weet het niet, maar ik ga het terugkijken", vroeg de creatieveling zich in eerste instantie af voor de camera van ESPN. Nadat hij de beelden van beide doelpunten naast elkaar had gezien, moest hij lachen: "Die van Zlatan is beter." Toch was hij vol lof over zijn jonge teamgenoot. "Ik liep nog mee in de sprint, maar hij maakt het fantastisch af. Hij is sowieso bezig aan een fantastisch seizoen. Hij is belangrijk voor ons en gelukkig viel het mee met de kramp. Dus op naar volgende week."

Naast de individuele klasse van Godts, genoot Berghuis ook van de entourage in het Rat Verlegh Stadion. Ondanks de nederlaag van de thuisploeg liet Breda zich van zijn beste kant zien. "Dit is een geweldig stadion trouwens. Hopelijk blijft NAC erin. Het was een geweldig veld, dus ik heb genoten van deze avond in Breda", besloot een complimenteuze Berghuis.