Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"

Sara
bron: Eredivisie Awards
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts kan nog altijd geen duidelijkheid geven over zijn toekomst bij Ajax. De vleugelaanvaller houdt alle opties nog open en sluit een vertrek niet uit. Toch zou een kampioenschap ook heel mooi zijn, vertelt hij. 

"Het zou alleen maar mooi zijn", zegt Godts voor de camera van VoetbalPrimeur voorafgaand aan de Eredivisie Awards. "Bijna elke grote Ajax-speler die is weggegaan, vertrok met een prijs. Dat zou voor mij ook mooi zijn om daarna te vertrekken."

Er zijn nog geen duidelijke afspraken met Godts over het feit of hij na komende zomer nog speler van Ajax is. "Er kan veel gebeuren en ook veel niet gebeuren", besluit Godts cryptisch. "We gaan het in de zomer zien."

Gerelateerd:
Damian van der Vaart

Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"

0
Martin Jol

Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'

Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"

Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"

Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"

Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"

Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"

Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"

Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws