Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"
Mika Godts kan nog altijd geen duidelijkheid geven over zijn toekomst bij Ajax. De vleugelaanvaller houdt alle opties nog open en sluit een vertrek niet uit. Toch zou een kampioenschap ook heel mooi zijn, vertelt hij.
"Het zou alleen maar mooi zijn", zegt Godts voor de camera van VoetbalPrimeur voorafgaand aan de Eredivisie Awards. "Bijna elke grote Ajax-speler die is weggegaan, vertrok met een prijs. Dat zou voor mij ook mooi zijn om daarna te vertrekken."
Er zijn nog geen duidelijke afspraken met Godts over het feit of hij na komende zomer nog speler van Ajax is. "Er kan veel gebeuren en ook veel niet gebeuren", besluit Godts cryptisch. "We gaan het in de zomer zien."
