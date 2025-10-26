Godts spreekt zich uit: "De relatie met de trainer is heel goed"

Mika Godts verzekert dat de spelersgroep van Ajax nog altijd volledig achter trainer John Heitinga staat. De jonge Belg doet dat in een interview met Ajax Life , waarin hij onder meer terugblikt op het duel tegen FC Twente, zijn doelpunt en de sfeer in de kleedkamer.

"De relatie met de trainer is heel goed", aldus Godts, die aangeeft dat de groep een hecht front vormt. "Iedereen wil voor elkaar vechten. We hebben vertrouwen in elkaar en in de staf. Dat zag je tegen FC Twente op het veld. De kwaliteit ging na rust omhoog, maar ook het vuur en de honger waren aanwezig."

Dat contrast met de eerste helft was volgens hem overduidelijk. "De eerste helft was heel slecht, op alle vlakken", erkent hij. "Je voelt dat als we tegenslagen krijgen, het minder en minder wordt. Daarom ben ik zo blij dat we ons in de tweede helft herpakten."

Godts gaf ook een inkijkje in de kleedkamer tijdens de rust. "Er werd eerst gezegd dat het niet goed was, daarna dat we met een andere honger naar buiten moesten komen. De trainer was boos. Iedereen eigenlijk. Er werd wel even geschreeuwd."

Zelf nam Godts de derde treffer voor zijn rekening. "Ik twijfelde even of het buitenspel was. Ik hield bewust een beetje in", vertelt hij. "Ik wil elke week scoren, maar het is niet dat ik daar constant mee bezig ben. Het is natuurlijk wel goed voor het vertrouwen."

De zege op FC Twente kwam op een cruciaal moment voor Ajax, erkent Godts. "We hadden het gevoel dat het een urgente situatie was. Persoonlijk blijf ik er wel rustig onder. Er wordt veel geschreven, veel gepraat. Uiteindelijk kunnen we maar één ding doen: spelen zoals in de tweede helft en de trainer het vertrouwen geven dat we het kunnen."