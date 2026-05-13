Godts strijdt met vier collega's om titel 'Speler van het Jaar'

Tjaronn Chery (NEC Nijmegen), Mika Godts (Ajax), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV), en Jacob Trenskow (sc Heerenveen) zijn genomineerd voor de prijs 'VriendenLoterij Eredivisie Speler van het Jaar', zo valt woensdag te lezen op de website van de Eredivisie

De winnaar zal uiteindelijk op  maandag 25 mei bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de Eredivisie Awards. Mika Godts is dit seizoen de 'MVP' in de Eredivisie met 17 goals en 12 assists. Alleen Ayase Ueda wist nog vaker te scoren: de aanvaller van Feyenoord was tot nu toe 25 keer trefzeker. De Japanse centrumspits, die in de zomer waarschijnlijk nog mee mag doen aan het WK, is desondanks niet genomineerd. 

Godts lijkt de strijd aan te moeten gaan met Joey Veerman en Ismael Saibari, want beide middenvelders wisten met PSV kampioen van Nederland te worden. Saibari was als middenvelder betrokken bij 23 goals (15 goals en 8 assists), terwijl Veerman maar liefst 8 keer wist te scoren en 14 keer de aangever was. Ook de statistieken van Trenskow (12 goals en 5 assists) en Chery (10 goals en 6 assists) zijn indrukwekkend. 

Voor de prijs Eurojackpot Vrouwen Eredivisie Speler van het Jaar zijn Sisca Folkertsma (PSV), Mao Itamura (Feyenoord), Danique Noordman (Ajax), Liz Rijsbergen (PSV) en Jill Roord (FC Twente) genomineerd. De genomineerden zijn in samenwerking met spelersvakbond VVCS gekozen door de aanvoerders van de clubs. Zij bepalen uiteindelijk ook wie verkozen wordt tot beste speler in de VriendenLoterij Eredivisie en de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. 

