Godts teleurgesteld in Ajax: "Dat is toch een paar keer gebeurd"

Ajax was het afgelopen jaar onvoorspelbaar. Euforie werd week in week uit ingewisseld voor teleurstelling en frustratie. Een van de spelers die wel consistentie in zijn spel kon vinden, was Mika Godts.

Godts zag bij Ajax te vaak een gebrek aan scherpte en stabiliteit. "Wedstrijden tegen Feyenoord of FC Twente kan je gelijkspelen of verliezen", stelt de vleugelaanvaller resoluut. "Maar de manier waarop we thuis verloren van FC Twente mag eigenlijk niet."

"Zo hebben we tijdens het seizoen meer zwakke momenten en wedstrijden gehad. We hebben veel wedstrijden onnodig uit handen gegeven. Misschien zijn we soms nét niet gedisciplineerd genoeg om te voorkomen dat we een 2-0-voorsprong nog uit handen geven. Dat is toch een paar keer gebeurd", besluit de Belg.