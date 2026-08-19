'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"

"Mika Godts verlaat Ajax voor Paris Saint-Germain. Hij was klaar voor een stap hogerop, maar is hij ook klaar om de beste linksbuiten ter wereld te vervangen op de momenten dat die rust krijgt? Op zijn plek links voorin staat Khvicha Kvaratskhelia. Godts is goed, maar zo goed nog niet", schrijft Süleyman Öztürk namens Voetbal International.

"De vraag is of hij kan omgaan met de teleurstelling dat hij niet of te weinig speelt. Bradley Barcola kon dat duidelijk niet meer, hoewel hij best vaak speelde", schrijft hij. "Voor PSG is Godts een gok: kan hij als extra aanvaller in de selectie toegroeien naar het allerhoogste niveau?"