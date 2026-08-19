Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Julian Brandt en Mika Godts
Julian Brandt en Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts gaat uitkomen voor Champions League-winnaar Paris Saint-Germain. Een prachtige tranfser vanuit Ajax, maar is Godts al goed genoeg?

"Mika Godts verlaat Ajax voor Paris Saint-Germain. Hij was klaar voor een stap hogerop, maar is hij ook klaar om de beste linksbuiten ter wereld te vervangen op de momenten dat die rust krijgt? Op zijn plek links voorin staat Khvicha Kvaratskhelia. Godts is goed, maar zo goed nog niet", schrijft Süleyman Öztürk namens Voetbal International.

"De vraag is of hij kan omgaan met de teleurstelling dat hij niet of te weinig speelt. Bradley Barcola kon dat duidelijk niet meer, hoewel hij best vaak speelde", schrijft hij. "Voor PSG is Godts een gok: kan hij als extra aanvaller in de selectie toegroeien naar het allerhoogste niveau?"

"De technisch directeur van de club heeft zijn karakter en instelling getest door een dag met hem op te trekken en te ondervinden hoe hij als mens in elkaar zit", weet hij. "Kennelijk maakte Godts een goede indruk."

"Het is een van die factoren. Nu is het afwachten of Luis Enrique plek voor hem ziet en of Godts zich kan aanpassen. Dat is elke keer weer afwachten, voor elke club, voor elke speler en voor elke trainer. Zo simpel als het vooraf en achteraf allemaal lijkt, is het bijna nooit", besluit hij.

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Abdoulaye Camara bij Frankrijk O17

Camara koopoptie valt lager uit: "Zonder enige verplichting"

0
Julian Brandt

'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"

Camara koopoptie valt lager uit: "Zonder enige verplichting"

'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'

'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'

Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"

'Ajax grijpt mis; Italiaanse topclub voert 'goed gesprek' met Lang'

'Sutalo-bod Lazio uitgelekt: dit is wat Ajax kan gaan verdienen'

'Ajax heeft beet en haalt middenvelder op uit Italiaanse Serie A'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws