'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"
Mika Godts gaat uitkomen voor Champions League-winnaar Paris Saint-Germain. Een prachtige tranfser vanuit Ajax, maar is Godts al goed genoeg?
"Mika Godts verlaat Ajax voor Paris Saint-Germain. Hij was klaar voor een stap hogerop, maar is hij ook klaar om de beste linksbuiten ter wereld te vervangen op de momenten dat die rust krijgt? Op zijn plek links voorin staat Khvicha Kvaratskhelia. Godts is goed, maar zo goed nog niet", schrijft Süleyman Öztürk namens Voetbal International.
"De vraag is of hij kan omgaan met de teleurstelling dat hij niet of te weinig speelt. Bradley Barcola kon dat duidelijk niet meer, hoewel hij best vaak speelde", schrijft hij. "Voor PSG is Godts een gok: kan hij als extra aanvaller in de selectie toegroeien naar het allerhoogste niveau?"
"De technisch directeur van de club heeft zijn karakter en instelling getest door een dag met hem op te trekken en te ondervinden hoe hij als mens in elkaar zit", weet hij. "Kennelijk maakte Godts een goede indruk."
"Het is een van die factoren. Nu is het afwachten of Luis Enrique plek voor hem ziet en of Godts zich kan aanpassen. Dat is elke keer weer afwachten, voor elke club, voor elke speler en voor elke trainer. Zo simpel als het vooraf en achteraf allemaal lijkt, is het bijna nooit", besluit hij.
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'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"
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