Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Godts-transfer kost Ajax miljoenen door doorverkooppercentage'

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Mika Godts met Kian Fitz-Jim
Mika Godts met Kian Fitz-Jim Foto: © Pro Shots

Mika Godts maakt een geweldige ontwikkeling door bij Ajax. Een toptransfer lijkt in de toekomst dan ook niet af te houden. De Amsterdammers moeten bij een verkoop echter flink wat rekening houden met verlaagde transferinkomsten.

"Toen Ajax Godts in 2023 voor ongeveer één miljoen euro overnam van KRC Genk, werd er namelijk een doorverkooppercentage afgesproken", schrijft Milan Keskin namens FootballTransfers.com. "En dat kan de Amsterdammers bij een transfer flink geld kosten."

"Naast een solidariteitsbijdrage – waarbij zowel Genk als Anderlecht ieder zo’n 183.000 euro kunnen ontvangen bij een transfer rond zijn huidige marktwaarde – kan vooral Genk nog veel meer verdienen", weet hij. "Volgens Belgische media bedong de club namelijk een doorverkooppercentage dat kan oplopen van 10 tot maar liefst 25 procent. Dat percentage geldt over de winst die Ajax maakt op de transfer."

"In het meest gunstige scenario voor Genk moet Ajax al ongeveer 1,7 miljoen euro afstaan. Maar als daadwerkelijk de maximale 25 procent is afgesproken, kan het bedrag oplopen tot zo’n 4,3 miljoen euro. En dat is exclusief de solidariteitsbijdrage", besluit hij. 

Gerelateerd:
Toon Gerbrands en Marcel Brands

Gerbrands over Ajax: "Het Bayern-verhaal hebben we besproken"

0
Marcel Boekhoorn bij een jubileumduel van NEC

Marcel Boekhoorn wijst Ajax de deur: "Geen schijn van kans"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties