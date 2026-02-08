'Godts-transfer kost Ajax miljoenen door doorverkooppercentage'

Mika Godts maakt een geweldige ontwikkeling door bij Ajax. Een toptransfer lijkt in de toekomst dan ook niet af te houden. De Amsterdammers moeten bij een verkoop echter flink wat rekening houden met verlaagde transferinkomsten.

"Toen Ajax Godts in 2023 voor ongeveer één miljoen euro overnam van KRC Genk, werd er namelijk een doorverkooppercentage afgesproken", schrijft Milan Keskin namens FootballTransfers.com. "En dat kan de Amsterdammers bij een transfer flink geld kosten."

"Naast een solidariteitsbijdrage – waarbij zowel Genk als Anderlecht ieder zo’n 183.000 euro kunnen ontvangen bij een transfer rond zijn huidige marktwaarde – kan vooral Genk nog veel meer verdienen", weet hij. "Volgens Belgische media bedong de club namelijk een doorverkooppercentage dat kan oplopen van 10 tot maar liefst 25 procent. Dat percentage geldt over de winst die Ajax maakt op de transfer."

"In het meest gunstige scenario voor Genk moet Ajax al ongeveer 1,7 miljoen euro afstaan. Maar als daadwerkelijk de maximale 25 procent is afgesproken, kan het bedrag oplopen tot zo’n 4,3 miljoen euro. En dat is exclusief de solidariteitsbijdrage", besluit hij.