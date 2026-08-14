'Godts-transfersom valt stuk hoger uit; Ajax moet constructie kiezen'

"De clubs zijn er bijna uit. Er wordt links en rechts nog wat gemuggezift, zoals we dat in België noemen. Jordi Cruijff doet er alles aan om er voor Ajax een zo goed mogelijke deal van te maken", aldus De Jonck die weet dat Godts tot 2031 of 2032 gaat tekenen in Parijs in gesprek met De Telegraaf.

Als Ajax er voor kiest het gehele bedrag in één keer te ontvangen, dan krijgen de Amsterdammers 55 miljoen euro. Smeert de club het bedrag uit over een periode van vijf jaar? Dan is het bedrag dat Ajax ontvangt liefst 58 miljoen euro. De clubs zijn er nog niet uit betreffende de betaling.