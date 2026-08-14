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'Godts-transfersom valt stuk hoger uit; Ajax moet constructie kiezen'

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts gaat spoedig weg bij Ajax. Een megadeal met Paris Saint-Germain lijkt bijna afgerond, waarna de Amsterdammers met een bedrag van minstens 55 miljoen euro weg zullen lopen.

"De clubs zijn er bijna uit. Er wordt links en rechts nog wat gemuggezift, zoals we dat in België noemen. Jordi Cruijff doet er alles aan om er voor Ajax een zo goed mogelijke deal van te maken", aldus De Jonck die weet dat Godts tot 2031 of 2032 gaat tekenen in Parijs in gesprek met De Telegraaf.

Als Ajax er voor kiest het gehele bedrag in één keer te ontvangen, dan krijgen de Amsterdammers 55 miljoen euro. Smeert de club het bedrag uit over een periode van vijf jaar? Dan is het bedrag dat Ajax ontvangt liefst 58 miljoen euro. De clubs zijn er nog niet uit betreffende de betaling.

Godts gaat er dit weekend bij het duel met SC Heerenveen naar waarschijnlijkheid niet meer bij zijn. "We zijn aan het plannen om vrijdag of zaterdag naar Parijs te kunnen reizen voor de medische keuring en het papierwerk", aldus De Jonck. "Mika maakt zondag tegen SC Heerenveen normaal gesproken geen deel meer uit van de selectie."

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