Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Godts verdedigt Ajax-hoofdtrainer: "Laat staan over hem..."

Thomas
bron: ESPN
John Heitinga en Mika Godts
John Heitinga en Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts is bij Ajax niet alleen bezig met zijn ontwikkeling als voetballer, maar ook als professional. De twintigjarige aanvaller vertelt openhartig dat hij heeft geleerd zich minder druk te maken om kritiek, iets wat volgens hem onvermijdelijk is als je bij een topclub speelt.

"Ik heb geleerd dat het deel uitmaakt van voetballer zijn. En van het zijn van een talent waar mensen veel van verwachten", legt Godts uit. "Vorig jaar heb ik wat laten zien, dan verwachten mensen meer van je en ik ook van mezelf. Daar moet je mee leren omgaan."

Ook het rumoer rond Ajax en trainer John Heitinga laat hij bewust aan zich voorbijgaan. "Ik lees het over mezelf niet eens, laat staan over hem", zegt hij. "Ik denk dat het erbij hoort. Ajax is een grote club en ze zullen altijd iets zoeken. Vorig jaar was dat hetzelfde, toen was er ook kritiek op de trainer. Toen is het bijna helemaal goed gekomen en ik heb er vertrouwen in dat dat dit jaar ook gaat gebeuren."

Mika Godts John Heitinga
