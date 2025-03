Godts vertelt over opmerkelijke hobby: "Probeer eens, zei hij"

Sommige voetballers zoeken ontspanning in muziek of videogames, maar Mika Godts vond een verrassende hobby: schaken. Sinds zijn komst naar Amsterdam heeft hij ontdekt dat het strategische bordspel niet alleen leuk is, maar ook helpt bij zijn spelinzicht op het veld.

De eerste kennismaking met schaken kwam via zijn zaakwaarnemer. "Mijn zaakwaarnemer Niels De Jonck stuurde een schaak-app door toen ik net bij Ajax kwam. Probeer eens, zei hij, ook omdat een oud-speler als Andrea Pirlo er profijt van gehad zou hebben. Je traint en opent je brein en geest. Die creativiteit heb ik op het veld ook weer nodig."

Al snel groeide zijn interesse en speelde hij regelmatig online. "Ik vond het interessant, ging het steeds vaker doen. Nu speel ik om de paar dagen een paar potjes online. Zo bereik ik een steeds hoger niveau. De basis en klassieke openingszetten heb ik inmiddels wel onder de knie."

De overeenkomsten tussen schaken en voetbal werden hem steeds duidelijker. "Hoe meer ik het doe, hoe meer parallellen ik met het voetbal zie. In beide sporten doe je zetten om openingen te forceren. In het voetbal kan ik dat doen door een tegenstander te passeren. Zo lok ik de volgende. Of ik sprint de diepte in en trek mijn tegenstander mee, zodat Jorrel Hato of Kenneth Taylor in het ontstane gat achter me kan duiken."

"In het schaken ben ik ook aanvaller. Ik wil mijn tegenstander verrassen en zoek als een roofdier naar kansen. De winnende goal tegen PSV was daar een voorbeeld van. Ik loerde al toen Jordan Henderson ging jagen en stond helemaal in de startblokken toen Kenneth erbij kwam. Het zat al in mijn spel, maar dit seizoen ben ik helemaal ready."

Zijn favoriete zet in schaken vertaalt hij naar een specifieke beweging als linksbuiten. "Zo zoek ik altijd naar de schaakmat. Voor mij is de kortste schaakmat als linksbuiten de heupbeweging naar links, alsof ik buitenom ga, dan naar binnen dribbelen en afronden in de korte of verre hoek. Die is alleen nog lang niet zo perfect als bij Neymar."