Godts vertrouwt in zijn Ajax: "We weten dat dit voetbal erin zit"

In het Asito Stadion was Godts degene die de score opende. Na een dieptepass van Jorthy Mokio kon hij profiteren van twijfel bij doelman Remko Pasveer, die te laat uitkwam. Met een subtiel tikje zorgde Godts voor de 0-1, zijn vijftiende doelpunt van het seizoen. Met daarnaast tien assists is hij de meest waardevolle speler in de Eredivisie.

"Ik had er vandaag nog wel een goal en een assist bij kunnen hebben", blikte Godts terug. "Maar goed, ik ben wel tevreden. Ik wil in de laatste vier wedstrijden blijven doorgaan om nog mooiere cijfers neer te zetten."

Voor Ajax kwam de overwinning op het juiste moment, na de eerdere nederlaag tegen FC Twente. Heracles bleek een gewillige tegenstander en maakte weinig indruk. Toch keek Godts vooral naar zijn eigen ploeg. "Bij sommige doelpunten zie je wel dat onze patronen kloppen. Vooral de 0-3, dat was er een uit het boekje. Dat geeft ook een goed gevoel. Heracles is misschien een mindere tegenstander, maar je moet het wel doen. Alle drie de goals waren goed uitgespeeld. We weten dat dit voetbal erin zit. Alleen: tegen Twente lieten we het één keer zien, namelijk bij de goal. Tegen Heracles was het al vaker. Bij de goals, maar ook op andere momenten. Dit geeft wel vertrouwen. Nu komen er lastige, maar ook leuke wedstrijden aan."

Dat hij inmiddels bij 25 doelpunten direct betrokken is geweest, houdt Godts nauwelijks bezig. Ook de titel van MVP in de Eredivisie laat hem relatief koud. "Ik heb het wel gehoord. Vrienden sturen het ook weleens door. Ik ben er niet zo mee bezig. Ik ga van week naar week om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar het gaat me vooral om Ajax, dat is het allerbelangrijkste."

Concrete doelen stelt de Belg zichzelf niet. "Nee, daar denk ik niet zo over na. Wie een doel stelt, kijkt misschien niet verder als dat doel is bereikt. Ik wil altijd meer, zo hoog mogelijk. En sowieso: Ajax staat nu voorop en niet Mika Godts. We moeten gewoon die Champions League-plek halen."