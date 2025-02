Mika Godts was zondagmiddag een van de uitblinkers in de 2-0 overwinning van Ajax op Go Ahead Eagles. Ondanks zijn indrukwekkende actie en assist op Brian Brobbey, bleef de jonge Belg zonder doelpunt.

Godts had een sterke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, met veel dreiging en vele kansen. In de tweede helft maakte hij een prachtige individuele actie, maar zijn schot belandde via de paal naast het doel. Ondanks zijn assist op Brobbey en andere sterke momenten baalde Godts dat hij niet zelf scoorde: "Ik verwacht meer van mezelf, ja. Het kan nog veel beter, ik had er zeker vijf meer kunnen hebben", vertelt de vleugelaanvaller aan Voetbal International in een persconferentie.

De jonge aanvaller heeft zijn ontwikkeling bij Ajax doorgemaakt en begrijpt de hoge verwachtingen die er nu van hem zijn. Het seizoen is nog maar net begonnen, maar Godts voelt de druk om te presteren: "Mogen is moeten geworden." Hij weet dat alleen zijn dribbels niet genoeg zijn en dat doelpunten en assists het verschil maken.

Godts heeft de steun van zijn ervaren teamgenoot Bertrand Traoré, die hem helpt met zijn ontwikkeling. Traoré heeft zelfs een bijnaam voor Godts: "phéno", wat staat voor het fenomeen van zijn dribbelskills. De jonge Belg is vastberaden om zijn potentieel volledig te benutten en zijn prestaties naar een hoger niveau te tillen.